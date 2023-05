Deea Maxer, primele declarații despre divorț! Adevăratul motiv pentru care s-a despărțit de Dinu: ”Violent verbal și...”

După divorțul de Dinu Maxer, Deea a încercat să nu comenteze prea multe pe marginea acestui subiect. Și-a văzut în continuare de proiectele, se ocupă de cei doi copii, dar nu în ultimul rând, iubește din nou. Din acest motiv, pentru bârfe și zvonuri nu prea i-a mai rămas mult timp. Recent însă, s-a prezentat într-o emisiune TV, hotărâtă să nu mai lase loc de interpretări. Artista a spus lucrurilor pe nume, a vorbit despre motivele separării, infidelitate, dar și despre actualul partener.

Deea Maxer a acceptat invitația lui Cătălin Măruță în emisiunea pe care o prezintă la ProTV. Aceasta a fost și prima apariție a artistei după divorțul de tatăl copiilor săi. Drept urmare, cel mai dezbătut subiect a fost cel al separării care a surprins o țară întreagă.

Dansatoarea mărturisește că este conștientă de faptul că nimeni nu se aștepta ca mariajul lor să ajungă la final, însă motivele care au dus la această decizie sunt unele cât se poate de întemeiate. Deea Maxer recunoaște că ea și fostul său soț au vorbit de foarte multe ori despre divorț, însă niciunul dintre ei nu a avut cu adevărat curaj să facă acest pas.

CITEȘTE ȘI: DEEA MAXER ŞI ROBERT DRILEA, ÎNTR-O RELAŢIE DE 3 ANI?! „CE AŢI ÎNŢELES VOI?”

Vedeta a declarat că lucrurile nu mai mergeau deloc în direcția în care ea își dorea, din acest motiv, a decis să nu se mai prefacă de dragul celor din jur și a pus punct relației.

„E ciudat că nu mai avem acelaşi drum, dar nu mai puteam continua aşa. Nu mai era totul roz, nu ne puteam preface! Am un grad de toleranţă foarte mare, am tras pentru casa, pentru familie, dar nu mai eram fericită. Nu puteam juca teatru de faţă cu cei dragi, cu familia, copiii…

Nu vreau ca omul de lângă mine să fie violent verbal, irascibil, Dinu nu se iubea pe el. Nu am cum să iubesc un om care nu are grijă de el. Toate astea au dus la divorţ. Eu îl ştiam de acasă, nu de la TV, e o mare diferenţă între cele două variante”, a explicat Deea Maxer în emisiunea lui Măruță.

Ce spune Deea Maxer despre infidelitate

În continuare, bruneta a mărturisit că nu regretă decizia de a pune punct căsniciei cu Dinu Maxer, ba mai mult, este convinsă că așa va fi mai bine pentru amândoi. Atât artista, cât și Dinu au încercat să își salveze relația, însă în final s-au convins că nu mai este cale de întoarcere.

„Nu pot să spun că au fost ani cu probleme, dar au intervenit tot felul de lucruri în ultimii ani, care ne-au dus în pragul să luăm această decizie. Nu regret absolut nimic… A fost un șoc pentru toată lumea, dar nu a fost o decizie luată de ieri pe azi, a fost o chestie gândită, calculată, încercând să reparăm și când și Dinu s-a convins de faptul că nu funcționăm, na, am luat decizia. Dar există viață după divorț și vreau să zic că nu am divorțat de Dinu pentru că cineva a înșelat pe altcineva, nu a existat așa ceva, ci doi oameni care și-au schimbat principiile de viață”, a mai spus vedeta.

Deea a vrut să clarifice lucrurile și în ceea ce privește infidelitatea, de care amândoi au fost acuzați.

„După căsătorie, fiecare şi-a refăcut viaţa. Eu am un iubit, sunt îndrăgostită şi îmi asum asta! Dinu are şi el pe altcineva. Nu este prea repede! Eu nu o cunosc pe iubita lui Dinu, copiii o cunosc! Robert, de exemplu, nu ştia nimic despre mine. M-a cunoscut drept Andreea. El are 31 de ani şi lucrează în vânzări auto. Eu sunt mai mare cu doi ani decât el. Nu ştiu cât o să ţină, îmi doresc să fim fericiţi, nu ne-am mutat împreună. E fiecare la casa lui”, a mai spus Deea Maxer.