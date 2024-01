Delia face furori în vacanța din „Insula Luxului”. „Asta e de pe vremea când aveai 18 ani?”. Cât costă o noapte de cazare

Așa cum obișnuiește, Delia a bifat recent încă o vacanță. Vedeta nu este prietenă prea bună cu frigul din țară, așa că a decis să își facă bagajele și să plece departe. Și de această dată, artista a ales o destinație cu mult soare. Cântăreața se află pe „Insula Luxului” și se bucură din plin de toate atracțiile. Cât costă o noapte de cazare aici?

Delia și-a început anul cu o nouă vacanță de lux. După toată agitația din luna decembrie, care este una solicitantă pentru artiști, cântăreața a decis că are nevoie de o pauză. Și de această dată, Delia a ales o destinație exotică, aflându-se în prezent în Thailanda.

Departe de frigul din România, pe insula Koh Samui, din Thailanda, Delia se relaxează la soare și se bucură de peisajul de vis. Vedeta se află pe o insulă de cinci stele, iar costurile unui vacanțe aici sunt destul de piperate. Potrivit site-urilor de profil, prețurile pentru două nopți de cazare pornesc de la suma de 8.154 lei și urcă până la 13.196 lei, taxele fiind incluse.

Delia a împărtășit și cu fanii din mediul online câteva cadre din vacanța din Thailanda, iar aceștia au fost impresionați de locul în care se află artista. Mai mult, cântăreața a avut și o apariție într-un costum de baie, ce îi subliniază formele, iar urmăritorii din mediul online au luat foc când au văzut-o. Vedeta a fost apreciată pentru silueta sa perfect conturată.

„Ce draci băgați în voi, că sunteți mai bune ca astea tinere…”/ „No, așa da… Păcat să în general acoperi așa corp cu haine nașpa…”/ „Asta e de pe vremea când aveai 18 ani?”/„Arăți incredibil, locația în care te afli este incredibilă, aș vrea să am viața ta”, au fost câteva dintre comentariile fanilor.

Chiar și în vacanță, Delia este foarte activă, nefiind genul de turist care stă toată ziua la plajă, pe un șezlong. Acest lucru se întâmplă și pentru că își dorește să exploreze destinațiile în care merge, dar și pentru că suferă de ADHD (tulburarea de deficit de atenție și hiperactivitate).

Diagnosticul și l-a pus singură, însă este convinsă că este cel corect, chiar dacă nu are și confirmarea unui specialist. Vedeta spune că în cazul ei simptomele sunt evidente și se confruntă cu ele de ani buni. Se pare că artista nu poate sta prea mult timp locului și nu se poate concentra pe o activitate care nu îi face plăcere.

„Sufăr de ADHD. Trebuie să fac foarte multe chestii, altfel nu sunt împlinită sufletește. Trebuie să fac multe lucruri și mi se pare că timpul ăla petrecut la nani e pierdut. Și, atunci, încerc să prelungesc ziua și să mai fac ceva. Măcar dacă nu fac nimic, să mă uit la poveștile altora și să mă implic în niște chestii emoțional, gen film.

Eu știu sigur că am ADHD și nu m-am pus la niciun psihoterapeut. M-am autodiagnosticat. Sunt convinsă 100%. O să mă duc și o să obțin ștampilă, sau ce se dă. Nu e ca și cum îmi doresc să am, nu vreau să am, că nu mi se pare că sunt specială în niciun fel. Pur și simplu, știu că sunt agitată dintotdeauna, n-am răbdare să fac anumite lucruri. Nu pot să fac nimic din ce nu-mi place. Pot să fac doar lucruri care-mi plac”, declara Delia, în urmă cu doar câteva luni.