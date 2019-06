Delia Matache, prima reacție după ce colegul Horia Brenciu a plecat de la Antena 1 la Pro TV și a înlocuit-o pe Andra Măruță la Vocea României

Toată lumea este surprinsă de mutarea pe care au făcut-o cei de la Pro TV, la masa juraților “Vocea României”. Andra a fost înlocuită cu nimeni altul decât Horia Brenciu, juratul de la “X Factor”, de pe Antena 1. Se pare că artistul a acceptat această nouă provocare, să revină la Pro TV, chiar dacă era atașat de colegii de la Antenă.

Se știe că Horia Brenciu și Delia au o relație specială, sunt foarte buni prieteni, iar plecarea colegului său i-a creat o supărare. În urmă cu câteva ore, blondina a publicat o imagine pe Internet, în care pare abătută, însă, până acum, nu a scris niciun mesaj cu privire la plecarea bunului ei prieten.

Prima reacție după ce a înlocuit-o pe Andra Măruță la Vocea României de la Pro TV

Horia Brenciu a făcut deja primele declarații despre această mutare-bombă în lumea televiziunii.

“Dragii mei, m-am întors la VOCEA ROMÂNIEI! Am parte de un nou început, unul plin de emoții pentru mine. Mulțumesc tuturor celor care mi-au fost alaturi profesional in ultimii 5 ani. Le mulțumesc Deliei (ma voi gândi din când in când la zâmbetul tău seducător), lui Carla’s Dreams și mai ales lui Stefan (imi va lipsi ritmul de rock’n’roll). Mulțumesc tuturor echipelor de producție care mi-au făcut viața ușoară si frumoasa in acești ultimi 5 ani.

De azi, pornesc cu încredere pe un nou drum aparent cunoscut, dar plin de provocări. Salut cu entuziasm echipa de la Vocea României! Ma reîntâlnesc cu fratele meu, Zâmbărețul, de-abia aștept s-o cunosc pe fermecătoarea Irina Rimes și sper sa am un dialog spumos cu Tudor… De Bartoș, ce sa mai zic?! Chiar mi-a fost dor… ?