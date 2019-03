Delia, mesaj emoționant pentru mama ei: „Când eram mai mică i-am promis…”

Jurata iUmor, Delia, are o relație apropiată cu mama sa, pe care a văzut-o mereu ca pe o femeie puternică, un exemplu pentru ea și sora sa, Oana.

”Când eram mai mică i-am promis mamei mele că eu voi fi bine, mama a fost mereu stăpână pe viața ei și nu mi-am imaginat că va fi nevoie să fac ceva pentru ea, mai degrabă că ea va face pentru mine. Nici nu era nevoie de o promisiune pentru că eu și sora mea suntem mereu acolo pentru ea și ea pentru noi”, a spus Delia, care în acest sezon a avut surpriza să o vadă pe mama sa chiar pe scena iUmor, într-o ediție specială, care va fi difuzată în curând, la Antena 1.

În fiecare sâmbătă, de la ora 20.00, la Antena 1, jurații iUmor Delia, Mihai Bendeac și Cheloo vor avea de jurizat numerele unor concurenți neașteptați, din întreaga lume, dar vor fi nevoiți să se reîntâlnească și cu unii pe care sperau, probabil, să nu îi mai vadă vreodată. Iar pentru situațiile controversate în care unul dintre cei trei era supărat că un concurent nu a fost suficient de bun pentru a obține suficiente voturi, se întrevede o soluție – jurații vor putea folosi o ”carte verde”, care le va da ocazia să devină antrenori pentru un concurent și să îl ajute să revină cu un număr mai bun!

Concurenții care primesc minimum două ”Thumbs up” vor putea fi apoi votaţi de către telespectatori cu ajutorul aplicaţiei gratuite iUmor, creată special de Antena 1, votul începând în timpul ediţiei respective şi terminându-se a doua zi la ora 16:00. Câştigătorul fiecărei ediții va fi anunțat luni, în cadrul emisiunii Observator 16.00, și se va califica direct în finală!

Mai mult, în fiecare săptămână, fiecare emisiune iUmor va fi însoțită de o ediție specială, distribuită exclusiv pe AntenaPlay.ro, unde abonații pot vedea tot ce se întâmplă în culise și vor avea acces nelimitat și necenzurat la numere integrale din cel de-al șaselea sezon și momente care nu s-au văzut la televizor.