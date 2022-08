Cel de-al zecelea sezon al formatului „Vocea României” debutează la PRO TV începând cu data de 9 septembrie, într-o nouă „eră” a show-ului în care doar vocea contează! Dacă până acum s-a mizat pe formula de patru jurați, primul an post-pandemic al emisiunii aduce schimbări puternice, menite să atragă publicul într-un număr record. Pe lângă figurile cunoscute adepților „Vocii României”, pe scaunele destinate antrenorilor și-au făcut loc Theo Rose și Denis Roabeș. Cel din urmă a prevalat, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, cele mai noi episoade ale formatului pe care trustul PRO îl propune vinerea în prime time.

Succesul pieselor lui Denis Roabeș l-a propulsat pe artistul de peste Prut direct în scaunul de antrenor de la „Vocea României”, unde ar trebui să se impună, alături de unul dintre concurenții săi, în fața celorlalți jurați cu experiență. Doar că în loc să pună accent pe ideea de competiție, solistul de la „The Motans” recunoaște că a avut multe lucruri de învățat de la colegii săi. Prin urmare, Denis se consideră acum un entertainer mai bun, dar nu uită să o tachineze pe „omoloaga” Irina Rimes, pentru care a pregătit surprize cât se poate interesante pentru sezonul al zecelea de „Vocea României”.

„Cătușele au fost ale mele, le-am pregătit pentru Irina…”

Cel mai prolific antrenor al show-ului de la PRO este Smiley, cel ce a reușit să câștige de cele mai multe ori trofeul pus în joc de format. În contextul actual, Andrei Tiberiu Maria urmează să împartă scaunul cu Theo Rose, în luarea deciziilor comune. Chiar dacă numele din distribuția juriului sunt de impact, Denis Roabeș nu percepe primul sezon ca fiind și cel câștigător, solistul de la The Motans axându-se pe dobândirea experienței și a dezinvolturii în fața camerelor de filmat.

„Am învățat atâtea lucruri noi, partea asta de entertainer nu o aveam absolut deloc în mine, nu că era la zero, era în minus. Acum încep să înțeleg și mai bine partea asta. Trebuie să fii mai pronunțat, mai accentuat, cu un 20-30%, adică să te asiguri că mesajul tău chiar o să treacă de ecran către cel care urmărește sau ascultă. Au fost mai multe (n.r. «lupte») pe care le-am câștigat și pe care nu le-am câștigat.

Dar o să fie foarte «fun», adică a fost cu de toate în emisiune, și cu «sex toys» și cu tot ce vrei tu! Cătușele au fost ale mele, le-am pregătit pentru Irina, până la urmă tot eu am rămas încătușat, cum se spune vorba aia: «Nu săpa groapa dușmanului, că o să cazi tu în ea!»”, ne-a declarat Denis Roabeș.

„Nu am avut adversari în acest sezon…”

Cel mai nou antrenor de la „Vocea României” continuă șirul dezvăluirilor și divulgă detalii dintre cele mai importante, pentru fanii show-ului de la PRO, ce va putea fi urmărit începând cu data de 9 septembrie: „Nu am avut adversari în acest sezon, pentru că fiind nou, nu a fost faza de «power». Eu am acceptat faptul că sunt primul an acolo și am fost cu brațele deschise să accept sfaturi de la colegii mei!

Și tot felul de hint-uri, de șiretlicuri, iar colegii meu au fost foarte dispuși cu sufletul deschis să mi le dea! Eu cred că asta trebuie să faci în primul an, să înveți pe cât se poate de mult, după care îți faci o idee, ce se întâmplă, cum se leagă treaba.

M-aș bucura foarte mult să câștig împreună cu cineva din echipa mea acest concurs anul acesta. Dacă nu iese, asta este, cel puțin știu că am căpătat o experiență foarte bună, am dat 1000% din ce puteam să dau eu, am fost 100% alături de concurenții care m-au ales pe mine și pe care i-am ales eu. Deci am trăit viața la maximum în cadrul acestui concurs!”, a mai adăugat Denis Roabeș.

