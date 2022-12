Denis Roabeș: “Știu unde stați!” Solistul “Motanilor” scoate ghearele la adversarii de la Vocea României, înainte de etapele finale

„Vocea României” se apropie de final cu pași repezi, iar antrenorii își doresc trofeul cu orice preț. Printre cei cu șanse reale la debut este Denis Roabeș, solistul trupei The Motans, care s-a integrat perfect în peisajul proiectului de la PRO TV. Etapele live debutează pe 9 decembrie, iar Denis îi pune în gardă pe ceilalți jurați. Mesajul amuzant, dar totodată serios a fost transmis pe calea unui interviu acordat exclusiv pentru CANCAN.RO. Așadar, Tudor Chirilă, Irina Rimes, Theo și Smiley, luați aminte, căci oponentul vostru este pus pe fapte mari!

În live-uri publicul este cel ce decide învingătorii fiecărei ediții, din echipa lui Denis Roabeș făcând parte Corina Ivanov, Daniel Ciurea și Anastasia Budesteanu. Antrenorul basarabean și-a ales formula câștigătoare, însă face lumină și în cazul presupuselor intrigi pe care jurații le au la fiecare difuzare de „Vocea României”.

( NU RATA: DENIS ROABEȘ A TRECUT-O PE NUMELE LUI ÎN SECRET! POVESTEA COMPLETĂ A CĂSĂTORIEI CIVILE DINTRE SOLISTUL TRUPEI THE MOTANS ȘI BLONDA CARE L-A CUCERIT )

„De aia mă uit la «Vocea»!”

CANCAN.RO: Vreau să știu dacă te uiți la emisiunile la care participi!

Denis Roabeș: La început mă uitam, acum mă uit la «Vocea României» pentru că e foarte important pentru mine să înțeleg unde greșesc, cum se întâmplă lucrurile în platou și care e diferența după montaj, unde pot să îmbunătățesc lucrurile, în caz că o să fiu și la anul. De aia mă uit la «Vocea»!

Dar așa la interviuri nu, când mai dau prin scroll și îmi sare întâmplător un interviu de ale mele mai vechi, mă uit, dar cumva din melancolie, să-mi aduc aminte cum eram atunci, ce vremuri am trăit. Îmi aduc aminte de vremurile faine care se întâmplau cu mine în momentul ăla.

CANCAN.RO: Crezi că atunci erai puțin mai sensibil și mai dominat de latura umană și acum te-ai transformat într-un om care doar livrează, pentru că tu ești o industrie la momentul actual, cu o echipă în spate?!

Denis Roabeș: Da, dar de aia îmi și place foarte mult să lucrez împreună cu Global, pentru că ei sunt cei care se gândesc la toată latura asta, eu trebuie să mă gândesc la muzică, atât.

( CITEȘTE ȘI: DETALIUL NEȘTIUT DESPRE DENIS ROABEȘ, ANTRENORUL DE LA VOCEA ROMÂNIEI: “ASTA E MAREA MEA DRAGOSTE!” )

„Noi avem divergențe când suntem în scaune, dar în afara lor nu există niciun conflict!”

CANCAN.RO: Mă uitam la «Vocea» și am văzut că ai început să devii mai vocal, la un moment dat te „luaseși” cu Chirilă…

Denis Roabeș: Ce nu știe lumea este că de fiecare dată când avem vreo divergență cu Tudor, după ce se termină momentul noi stăm și vorbim. Și faza e că Tudor, de fapt, m-a ajutat foarte mult și îmi explică. Atât Tudor, cât și Smiley, cât și Irina, îmi spun ce e bine și ce e rău.

Noi avem divergențe când suntem în scaune, dar în afara lor nu există niciun conflict, e super prietenoasă toată atmosfera și asta mă bucură mult. Eu o iau foarte personal, eu sunt ăla mai sălbăticuț puțin.

Dacă simt că cineva spune nașpa de concurentul meu ceva, sau «Denis, nu cred că ai luat o decizie bună», eu gata, pun garda! Dar ei nu o spun cu nicio chestie nașpa. Deja am aflat adresele tuturor antrenorilor, adică e OK. Știu unde stați, am numerele de telefoane, adresele, tot!

( ACCESEAZĂ ȘI: DENIS ROABEȘ DEMONSTREAZĂ CĂ CINE SE TACHINEAZĂ, SE DUELEAZĂ PENTRU TROFEUL DE LA “VOCEA ROMÂNIEI”: “CĂTUȘELE AU FOST ALE MELE, LE-AM PREGĂTIT PENTRU IRINA!” )

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.