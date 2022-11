Denise Rifai a „deconspirat-o” pe „vânătoarea de plagiatori”. Vrea Emilia Șercan să devină președinte în 2024?

La doar o zi de când Emilia Șercan i-a analizat teza de doctorat ministrului Lucian Bode, Denise Rifai a pus-o la zid pe jurnalistă. Prezentatoarea de la Kanal D a atacat-o dur pe cea care îl vânează pe plagiatori, dar ar fi copiat în lucrarea de licență. Vedeta de la „40 de întrebări” susține că „fragila jurnalistă” ar trage cu ochiul inclusiv la Maia Sandu, pentru a-și pregăti terenul în scena politică.

Spre finalul acestei săptămâni, Emilia Șercan a afirmat că Lucian Bode ar fi plagiat 65 dintre cele 194 de pagini ale lucrării sale de doctorat, susținută la Universitatea Babeș-Boyai din Cluj. La doar câteva ore de la dezvăluire, prezentatoarea de la Kanal D a postat un mesaj prin care o acuză pe jurnalistă că o copiază pe Maia Sandu, președinte al Republicii Moldova, aceasta fiind parte din strategia sa pentru a candida la prezidențiale în 2024.

Cam acestea sunt cuvintele cheie pe care le tot aud, aproape zilnic, despre Emilia Șercan, cea care are grijă să se mențină vie în atenția publicului cu ”micile” descoperiri pe care le face, cautând cu lupa prin doctoratele politicienilor!” , a spus Denise Rifai pe Facebook.

„Vânătoarea de plagiatori”, ajunsă la acest „renume” din pasiunea sa de a demasca politicienii cu lucrări copiate, nu doar că ar fi „oglinda” Maiei Sandu, ba chiar ar fi comis-o cu propria sa lucrare de licență. În anul 2017, presa a fost sesizată cu privire la derapajul academic al jurnalistei. Cinci ani mai târziu, întrebarea încă a rămas fără un răspuns clar, motiv pentru care Denise Rifai a „deconspirat-o” pe „fragila doamnă”.

„Atașez mai jos situația privitoare la acuzațiile de plagiat unde protagonista este, de aceasta dată, exact Emilia Șercan. Iar situația nu e nouă. În 2017, colegii domniei sale își puneau exact aceeași întrebare: A plagiat sau nu, Emilia Șercan???!

Iar acum, in 2022, se mai naște o întrebare: Va candida Emilia Șercan la prezidențialele din 2024? A furat startul si este deja in campanie electorala? Nu de alta, dar matrița pare că am mai văzut-o. Fragila doamna care “lupta” cu “sistemul”!”, a adăugat prezentatoarea de la Kanal D pe rețelele de socializare.