Descalificare la Survivor?! Concurentul care poate fi trimis acasă în scurt timp

Un concurent riscă să fie descalificat de la Survivor România 2025? Cine este concurentul care poate fi trimis acasă în scurt timp? De ce a ajuns într-o asemenea situație? Ce a spus despre problemele cu care se confruntă?

Tensiune maximă în această seară la Survivor România 2025! Unul dintre concurenți, Alex Furman, trece prin momente dificile, fiind în pericol de a fi descalificat din competiție. Acesta a acuzat dureri severe, iar situația a devenit alarmantă.

Chiar dacă la început a crezut că durerile sunt cauzate de lipsa hranei, Alex Furman a realizat că problema este mult mai serioasă decât și-ar fi imaginat. Concurentul nu a vrut să își îngrijoreze colegii și a ales să ascundă totul. Cu toate acestea, el și-a dat seama că situația este mai îngrijorătoare decât s-ar fi așteptat.

Echipa medicală a intervenit pentru a-i evalua starea de sănătate și pentru a decide dacă va putea continua competiția sau va fi nevoit să abandoneze.

„Am dureri atunci când fac efort, în special. Inițial am crezut că este de la foame. Nu am vrut să îmi îngrijorez colegii, așa că am ales să le ascund această problemă. Dar, într-un final, mi-am dat seama că este ceva mai grav decât mi-am imaginat. Per total, vreau să cred că sunt un Survivor!”, a mărturisit Alex Furman, cu emoție.