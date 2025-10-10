Despărțire-ȘOC! Actrița din Emily in Paris i-a spus ADIO iubitului, după doi ani de relație

Cel mai iubit cuplu din Emily in Paris s-a despărțit! Cei doi au pus relației după doi ani de iubire. Iată despre cine este vorba!

Povestea de dragoste dintre Ashley Park și Paul Forman, doi dintre actorii cunoscuți din serialul „Emily in Paris”, s-a terminat în mod discret, după aproape doi ani de relație. Cei doi, care păreau un cuplu solid atât în fața publicului, cât și în afara scenei, au decis recent să meargă pe căi diferite, conform publicației People.

Ashley Park și Paul Forman s-au despărțit!

Deși urmăritorii au fost surprinși de această veste, despărțirea nu a fost deloc bruscă. În ultimele luni, cei doi au fost văzuți tot mai rar împreună, iar aparițiile lor comune la evenimente sociale au devenit mai puține. Mulți fani au remarcat schimbarea și au început să-și zică părerea că relația lor nu mai merge bine.

Cei doi s-au cunoscut pe platourile de filmare ale serialului „Emily in Paris”, unde chimia dintre ei s-a transformat treptat într–o legătură reală. Colaborarea lor a fost naturală, iar apropierea dintre personajele lor s-a reflectat și în viața lor personală.

„Recunoscătoare mai presus de toate pentru Paul, pentru că a fost necondiționat alături de mine prin toate astea. Mi-ai calmat temerile și m-ai ținut în brațe prin ambulanțe, trei spitale străine, o săptămână la terapie intensivă, urgențe înfricoșătoare, nenumărate scanări și teste și injecții, dureri atroce și atât de multă confuzie, totul în timp ce eram singuri în cealaltă parte a lumii, departe de cei pe care îi cunoaștem. Te iubesc, Paul. Mai mult decât aș putea spune vreodată.”, a transmis Park pe Instagram.

După încheierea filmărilor pentru un sezon, au apărut primele imagini care sugerau că între ei există mai mult decât o prietenie. Primele zvonuri despre o relație au apărut în toamna anului 2023, când cei doi au fost văzuți la un eveniment din Los Angeles. La început, au evitat să comenteze, dar gesturile lor iubitoare și aparițiile lor frecvente au făcut ca fanii să realizeze că sunt împreună.

Relația lor a devenit oficială abia câteva luni mai târziu, într-un moment dificil pentru Ashley Park. În ianuarie 2024, Ashley a avut o problemă gravă de sănătate, după ce o infecție simplă s-a complicat și a dus la o perioadă lungă de spitalizare. În acele momente, Paul a fost alături de ea, iar gestul lui a făcut să se spună că sunt foarte aproape. După această perioadă, relația lor părea mai solidă ca niciodată.

Cei doi au participat împreună la premiere, gale și evenimente caritabile, evitând totuși expunerea excesivă. Imaginea lorpublică era echilibrată, bazată pe discreție și respect. Totuși, în vara anului 2024, fanii au început să remarce o distanță între cei doi. Postările lor comune s-au redus, iar în interviurile recente, Ashley a vorbit mai mult despre carieră și mai puțin despre viața personală. Potrivit unor surse apropiate, programul încărcat și proiectele lor individuale au contribuit la răcirea relației.

S-a despărțit oficial de fostul soț! Prezentatoarea de la Antena 1 a pus piciorul în prag