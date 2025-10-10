Acasă » Știri » Despărțire-ȘOC! Actrița din Emily in Paris i-a spus ADIO iubitului, după doi ani de relație

Despărțire-ȘOC! Actrița din Emily in Paris i-a spus ADIO iubitului, după doi ani de relație

De: Anca Chihaie 10/10/2025 | 22:00
Despărțire-ȘOC! Actrița din Emily in Paris i-a spus ADIO iubitului, după doi ani de relație
Foto: social media
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
5 poze
Vezi galeria foto

Cel mai iubit cuplu din Emily in Paris s-a despărțit! Cei doi au pus relației după doi ani de iubire. Iată despre cine este vorba!

Povestea de dragoste dintre Ashley Park și Paul Forman, doi dintre actorii cunoscuți din serialul „Emily in Paris”, s-a terminat în mod discret, după aproape doi ani de relație. Cei doi, care păreau un cuplu solid atât în fața publicului, cât și în afara scenei, au decis recent să meargă pe căi diferite, conform publicației People.

Ashley Park și Paul Forman s-au despărțit!

Deși urmăritorii au fost surprinși de această veste, despărțirea nu a fost deloc bruscă. În ultimele luni, cei doi au fost văzuți tot mai rar împreună, iar aparițiile lor comune la evenimente sociale au devenit mai puține. Mulți fani au remarcat schimbarea și au început să-și zică părerea că relația lor nu mai merge bine.

Cei doi s-au cunoscut pe platourile de filmare ale serialului „Emily in Paris”, unde chimia dintre ei s-a transformat treptat întro legătură reală. Colaborarea lor a fost naturală, iar apropierea dintre personajele lor s-a reflectat și în viața lor personală.

Casa din Scornicești a lui Nicolae Ceaușescu a devenit loc de PELERINAJ. Românii se înghesuie să vadă locul unde s-a născut „cel mai iubit fiu al poporului”
Casa din Scornicești a lui Nicolae Ceaușescu a devenit loc de PELERINAJ. Românii...
Un bărbat din Târgu Frumos a mers la spital, crezând că are o afecțiune banală, dar medicii nu l-au mai putut salva. Familia nu își explică TRAGEDIA
Un bărbat din Târgu Frumos a mers la spital, crezând că are o...

„Recunoscătoare mai presus de toate pentru Paul, pentru că a fost necondiționat alături de mine prin toate astea. Mi-ai calmat temerile și m-ai ținut în brațe prin ambulanțe, trei spitale străine, o săptămână la terapie intensivă, urgențe înfricoșătoare, nenumărate scanări și teste și injecții, dureri atroce și atât de multă confuzie, totul în timp ce eram singuri în cealaltă parte a lumii, departe de cei pe care îi cunoaștem. Te iubesc, Paul. Mai mult decât aș putea spune vreodată.”, a transmis Park pe Instagram.

După încheierea filmărilor pentru un sezon, au apărut primele imagini care sugerau că între ei există mai mult decât o prietenie. Primele zvonuri despre o relație au apărut în toamna anului 2023, când cei doi au fost văzuți la un eveniment din Los Angeles. La început, au evitat să comenteze, dar gesturile lor iubitoare și aparițiile lor frecvente au făcut ca fanii să realizeze că sunt împreună.

Relația lor a devenit oficială abia câteva luni mai târziu, într-un moment dificil pentru Ashley Park. În ianuarie 2024, Ashley a avut o problemă gravă de sănătate, după ce o infecție simplă s-a complicat și a dus la o perioadă lungă de spitalizare. În acele momente, Paul a fost alături de ea, iar gestul lui a făcut să se spună că sunt foarte aproape. După această perioadă, relația lor părea mai solidă ca niciodată.

Cei doi au participat împreună la premiere, gale și evenimente caritabile, evitând totuși expunerea excesivă. Imaginea lorpublică era echilibrată, bazată pe discreție și respect. Totuși, în vara anului 2024, fanii au început să remarce o distanță între cei doi. Postările lor comune s-au redus, iar în interviurile recente, Ashley a vorbit mai mult despre carieră și mai puțin despre viața personală. Potrivit unor surse apropiate, programul încărcat și proiectele lor individuale au contribuit la răcirea relației.

S-a despărțit oficial de fostul soț! Prezentatoarea de la Antena 1 a pus piciorul în prag

 

Tags:
Iți recomandăm
După ce a făcut-o praf, Alex Bodi o vrea înapoi! Gestul făcut de musculos față de Ancuța
Știri
După ce a făcut-o praf, Alex Bodi o vrea înapoi! Gestul făcut de musculos față de Ancuța
Mesajul pe care Ella Vișan i l-a transmis lui Andrei Lemnaru în direct, la TV. Era cu ochii în lacrimi: ”Este singurul bărbat!”
Știri
Mesajul pe care Ella Vișan i l-a transmis lui Andrei Lemnaru în direct, la TV. Era cu ochii…
Aproape 55.000 de pelerini au trecut pe la racla cu moaştele Sfintei Cuvioase Parascheva
Mediafax
Aproape 55.000 de pelerini au trecut pe la racla cu moaştele Sfintei Cuvioase...
Casa din Scornicești a lui Nicolae Ceaușescu a devenit loc de PELERINAJ. Românii se înghesuie să vadă locul unde s-a născut „cel mai iubit fiu al poporului”
Gandul.ro
Casa din Scornicești a lui Nicolae Ceaușescu a devenit loc de PELERINAJ. Românii...
FOTO. La 24 de ani e iubita unui milionar de 73 de ani și e criticată pentru comportamentul ei
Prosport.ro
FOTO. La 24 de ani e iubita unui milionar de 73 de ani...
Goana după carnea de porc pentru Crăciun a început: „Îl iau acum, să fiu sigur.” Cât costă un kilogram în viu
Adevarul
Goana după carnea de porc pentru Crăciun a început: „Îl iau acum, să...
Scandal uriaș la Moscova: fiul lui Peskov era în Maldive în perioada în care susținea că este pe front în Ucraina ca membru Wagner
Digi24
Scandal uriaș la Moscova: fiul lui Peskov era în Maldive în perioada în...
Aproape 55.000 de pelerini au trecut pe la racla cu moaştele Sfintei Cuvioase Parascheva
Mediafax
Aproape 55.000 de pelerini au trecut pe la racla cu moaştele Sfintei Cuvioase...
Parteneri
Imagini RARE cu Monica Gabor, după ce s-a speculat că a devenit mamă în secret pentru a doua oară
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Imagini RARE cu Monica Gabor, după ce s-a speculat că a devenit mamă în secret...
Imagini exclusive. Cum arată nora lui Cornel Dinu: apariție rară a tinerei
Prosport.ro
Imagini exclusive. Cum arată nora lui Cornel Dinu: apariție rară a tinerei
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Cine este scriitoarea din România care a câștigat Premiul Nobel pentru Literatură: „Știm mai multe despre cum românul Cărtărescu n-a luat Nobelul, decât despre...”
Click.ro
Cine este scriitoarea din România care a câștigat Premiul Nobel pentru Literatură: „Știm mai multe...
S-A AFLAT! Substanța care ar fi ucis-o, de fapt, pe Andreea Cuciuc! Mama fetei aruncă BOMBA, la un an după tragedie
WOWBiz.ro
S-A AFLAT! Substanța care ar fi ucis-o, de fapt, pe Andreea Cuciuc! Mama fetei aruncă...
Un bărbat a cumpărat dintr-un second hand un ceas, cu 3 $. Apoi a pus poza lui online și a aflat adevărata valoare: „Ai dat lovitura”
Antena 3
Un bărbat a cumpărat dintr-un second hand un ceas, cu 3 $. Apoi a pus...
VIDEO „Dacă aveam o mitralieră vă împușcam pe toți” Declarații șocante ale bărbatului care a vrut să-și incendieze mașina într-o benzin
Digi 24
VIDEO „Dacă aveam o mitralieră vă împușcam pe toți” Declarații șocante ale bărbatului care a...
Aliații pregătesc riposta pentru Rusia. NATO ia în considerare o reacție armată la „războiul hibrid” al lui Vladimir Putin
Digi24
Aliații pregătesc riposta pentru Rusia. NATO ia în considerare o reacție armată la „războiul hibrid”...
„Așa îți salvezi mașina!” – mecanicul român care a dezvăluit secretul regenerării DPF
Promotor.ro
„Așa îți salvezi mașina!” – mecanicul român care a dezvăluit secretul regenerării DPF
Culiță Sterp și Daniela Iliescu s-au întors în România! Incredibil ce li s-a întâmplat celor doi soți imediat cum au aterizat
kanald.ro
Culiță Sterp și Daniela Iliescu s-au întors în România! Incredibil ce li s-a întâmplat celor...
Emil Gânj a ieșit din locul în care s-a ascuns. Unde i-au găsit polițiștii urmele
StirileKanalD
Emil Gânj a ieșit din locul în care s-a ascuns. Unde i-au găsit polițiștii urmele
Cristian Botgros, primele declarații despre fiica lui Igor Cuciuc, care a murit în fața lui: „Recent la balul ăsta, am fost și am dansat împreună.”
kfetele.ro
Cristian Botgros, primele declarații despre fiica lui Igor Cuciuc, care a murit în fața lui:...
Apariție neașteptată la înmormântarea Ioanei Popescu! Un bărbat apropiat din trecutul jurnalistei a venit să-și ia rămas-bun și a lăsat pe toată lumea fără cuvinte | EXCLUSIV
WOWBiz.ro
Apariție neașteptată la înmormântarea Ioanei Popescu! Un bărbat apropiat din trecutul jurnalistei a venit să-și...
observatornews.ro
"Sângera, plângea, o durea". Ultimele ore din viaţa Mădălinei, moartă la 29 de ani, după...
BANCUL ZILEI: Alinuţa: – Mamă trebuie să-ți mărturisesc că mi-am pierdut virginitatea
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI: Alinuţa: – Mamă trebuie să-ți mărturisesc că mi-am pierdut virginitatea
Gata cu numerele de telefon pe WhatsApp! Noua funcție schimbă tot
go4it.ro
Gata cu numerele de telefon pe WhatsApp! Noua funcție schimbă tot
Sateliții lui Elon Musk CAD ca MUȘTELE! Ce se întâmplă?
Descopera.ro
Sateliții lui Elon Musk CAD ca MUȘTELE! Ce se întâmplă?
A pozat goală în Playboy în urmă cu 23 de ani, însă ce s-a aflat acum despre trecutul Gabrielei Cristea întrece orice așteptare: „Mi-au dat lacrimile...”
Viva.ro
A pozat goală în Playboy în urmă cu 23 de ani, însă ce s-a aflat...
Câte intervenții estetice are Cristi Borcea, de fapt. Ce proceduri își face constant omul de afaceri
Fanatik.ro
Câte intervenții estetice are Cristi Borcea, de fapt. Ce proceduri își face constant omul de...
Cât de mult au crescut cheltuielile cu asistații sociali și pensiile în ultimii ani. Capitolul la care Guvernul Ciolacu ne-a dus aproape de recordul negativ din pandemie
Fanatik.ro
Cât de mult au crescut cheltuielile cu asistații sociali și pensiile în ultimii ani. Capitolul...
Se pregătește o lege nouă pentru românii care-și fac analize de sânge: Există nemulțumire cu laboratoarele private
Capital.ro
Se pregătește o lege nouă pentru românii care-și fac analize de sânge: Există nemulțumire cu...
Ea e marea dragoste a lui Cătălin Botezatu. S-au iubit pe când Bote avea 20 de ani, iar ea 30 de ani. Deși era căsătorită și avea copil, el era topit după ea: Dana este viața mea, m-a făcut bărbat
Romania TV
Ea e marea dragoste a lui Cătălin Botezatu. S-au iubit pe când Bote avea 20...
Elon Musk dorește să realizeze un joc video generat în întregime de AI
Go4Games
Elon Musk dorește să realizeze un joc video generat în întregime de AI
Tragedia a lovit lumea muzicii. S-a stins simbolul unui trupe britanice de legendă. Toți românii i-au fredonat această melodie
Capital.ro
Tragedia a lovit lumea muzicii. S-a stins simbolul unui trupe britanice de legendă. Toți românii...
Ce se întâmplă pe 10.10, portal către salturi cuantice. Fenomene posibile în această zi
evz.ro
Ce se întâmplă pe 10.10, portal către salturi cuantice. Fenomene posibile în această zi
Ajutor pentru facturi la energie electrică. Până la ce dată se dau bani pentru plata curentului
Gandul.ro
Ajutor pentru facturi la energie electrică. Până la ce dată se dau bani pentru plata...
FCSB redevine Steaua? Gigi Becali vrea să cumpere marca de la MApN: „S-ar termina bâlciul!”
as.ro
FCSB redevine Steaua? Gigi Becali vrea să cumpere marca de la MApN: „S-ar termina bâlciul!”
Iubita lui Toto Dumitrescu este însărcinată! Actorul are un motiv de bucurie, deși trece printr-o perioadă extrem de grea
A1
Iubita lui Toto Dumitrescu este însărcinată! Actorul are un motiv de bucurie, deși trece printr-o...
LIVE-ul în care s-a dat singură de gol! Veronica a uitat că este FILMATĂ:
radioimpuls.ro
LIVE-ul în care s-a dat singură de gol! Veronica a uitat că este FILMATĂ: "E vorba...
Ce relație ar fi avut Simona Halep și Sorana Cîrstea. Jurnalistul Radu Banciu e convins că existau tensiuni între cele două
Fanatik.ro
Ce relație ar fi avut Simona Halep și Sorana Cîrstea. Jurnalistul Radu Banciu e convins...
„Taci din gură!”. Tirada lui Mihai Stoica după ce „Horațiu Moldovan s-a arătat ofuscat de ce am zis!”. Cine apără cu Austria: Ionuț Radu sau Târnovanu?
Fanatik.ro
„Taci din gură!”. Tirada lui Mihai Stoica după ce „Horațiu Moldovan s-a arătat ofuscat de...
Știrile zilei, 7 octombrie 2025
Yellow News
Știrile zilei, 7 octombrie 2025
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
După ce a făcut-o praf, Alex Bodi o vrea înapoi! Gestul făcut de musculos față de Ancuța
După ce a făcut-o praf, Alex Bodi o vrea înapoi! Gestul făcut de musculos față de Ancuța
Mesajul pe care Ella Vișan i l-a transmis lui Andrei Lemnaru în direct, la TV. Era cu ochii în lacrimi: ...
Mesajul pe care Ella Vișan i l-a transmis lui Andrei Lemnaru în direct, la TV. Era cu ochii în lacrimi: ”Este singurul bărbat!”
E OFICIAL: ei sunt românii care pot lucra 8 zile pe lună de acasă. Nicușor Dan a promulgat legea!
E OFICIAL: ei sunt românii care pot lucra 8 zile pe lună de acasă. Nicușor Dan a promulgat legea!
Cât costă să naști la clinica privată din Constanța, unde Mădălina și-a adus pe lume primul ...
Cât costă să naști la clinica privată din Constanța, unde Mădălina și-a adus pe lume primul copil. Tânăra de 29 de ani a murit după ce a fost transferată la Spitalul Județean
TOP vedete care au făcut spectacol şi după Asia Express 2025! Serghei Mizil a ”comis-o” în benzinărie, ...
TOP vedete care au făcut spectacol şi după Asia Express 2025! Serghei Mizil a ”comis-o” în benzinărie, iar Anda Adam direct în Porsche
Cum încearcă Maricel Mihai, criminalul Marinei Gavril, să scape de închisoare. Ce le-a cerut magistraților, ...
Cum încearcă Maricel Mihai, criminalul Marinei Gavril, să scape de închisoare. Ce le-a cerut magistraților, la mai bine de un an de la crimă
Vezi toate știrile
×