Despărțire șoc în showbiz chiar înainte de Crăciun. Cum a apărut cântăreața la primul eveniment monden

Mariah Carey este una dintre cele mai cunoscute artiste la nivel internațional. Este intitulată și „Regina Crăciunului” datorită succesului pe care piesa ei „All I want for Christmas is you” l-a avut de-a lungul anilor. Vedeta de la Hollywood a trăit o frumoasă poveste de dragoste alături de Bryan Tanaka, timp de șapte ani. Se pare că neînțelegerile și-au făcut apariția în relația lor, căci lucrurile au început să scârțâie și cei doi și-ar fi spus adio. Cum a apărut vedeta de 54 de ani la primul eveniment monden de după separare?

Mariah Carey (54 de ani) s-ar fi despărțit de iubitul ei, Bryan Tanaka, după o relație de șapte ani. Presa de peste Ocean a vehiculat faptul că „Regina Crăciunului” a rămas singură înainte de…Crăciun. Vedeta internațională este mereu zărită cu zâmbetul pe buze, însă puțini știu ce se ascunde în sufletul ei. Asta pentru că este foarte discretă atunci când vine vorba despre viața ei personală.

În urmă cu câteva zile, Mariah Carey și-a făcut apariția la primul eveniment monden, după ce s-a zvonit că este din nou singură. Vedeta a apărut la Aspen, îmbrăcată într-o ținută extravagantă, specifică ei. Celebra cântăreață a furat din nou toate privirile, după ce a ales să poarte o fustă albă mini, o jachetă scurtă de la Prada, în valoare de cel puțin 2.500 de dolari. A purtat o ținută „all white”, scumpă și elegantă.

Cum au apărut primele zvonuri legate de separare

Vedeta de la Hollywood a întărit și mai mult zvonurile separării de iubitul ei, căci a apărut singură la eveniment, nu la brațul lui. S-a bucurat de o minivacanță fără Bryan, fiind însoțită de câțiva prieteni.

Mariah Carey și dansatorul s-au cunoscut în anul 2006, însă abia în 2016 au pornit împreună pe același drum. În 2017, cei doi amorezi au bifat o despărțire care nu a durat prea mult, căci s-au împăcat. De curând, au apărut și primele zvonuri legate de separarea dintre Mariah Carey și Brian, pentru că dansatorul nu și-a mai făcut apariția la ultimele ei concerte.

Fanii au început să vorbească în mediul online despre acest subiect, iar jurnaliștii de la revista celebră People au făcut public faptul că artista a ales să se bucure de sărbătorile de iarnă fără Bryan.