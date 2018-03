Despărțire-șoc! Zayn și Gigi Hadid și-au spus adio după doi ani de relație

Zayn Malik (25 de ani) și Gigi Hadid (22 de ani) formau cel mai sexy cuplu de peste Ocean. Fostul membru al trupei One Direction a postat un mesaj prin care și-a anunțat despărțirea de manechin. La scurt timp după anunțul făcut de artist, blondina a confirmat și ea vestea, tot pe Twitter. Cei doi nu au dezvăluit ce a dus la despărțire, dar susțin că și-au dorit ca fanii să afle de la ei despre separare.

Zayn și Gigi erau împreună de doi ani și păreau că au gânduri serioase de viitor. Nimeni nu știe ce a dus la despărțire, cert este că ambii suferă. În mesajul postat, Zayn numește separarea de Gigi drept „un moment foarte dificil”

„Eu și Gigi am avut o relație incredibil de specială, plină de iubire și distracție și am un enorm respect și multă adorație pentru ea ca femeie și prietenă. Are un suflet minunat. Sunt recunoscător tuturor fanilor care ne respectă această decizie dificilă și intimitatea în aceste momente. Ne-am fi dorit să aflați această veste întâi de la noi. Vă iubim” , a scris Zayn Malik.

„Orice este scris să se întâmple, se va întâmpla”

„Declarațiile de după despărțire par mai mereu impersonale pentru că nu ai cum să transmiți prin cuvinte tot ceea ce doi oameni trăiesc împreună timp de câțiva ani… nu doar într-o relație, ci în viață în general. Sunt etern recunoscătoare pentru dragostea, timpul petrecut și lecțiile de viață pe care eu și Z le-am împărtășit împreună. Îi doresc numai bine și voi continua să-l susțin ca pe un prieten pentru care am un mare respect și o mare iubire. Cât despre viitor… orice este scris să se întâmple, se va întâmpla”, a scris Gigi Hadid despre despărțirea de Zayn Malik.