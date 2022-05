Destăinuirile fără „perdea” făcute de Laurette. Cum și-a surprins iubitul: ”Eram foarte înfierbântată și am avut chef”

În cadrul unei emisiuni, Laurette Atindehou (38 de ani) a făcut o serie de destăinuiri fără „perdea” legate de relația ei. Cum a reușit să își surprinsă iubitul, într-o dimineață, când se întorceau de la o petrecere?

Laurette a făcut o serie de mărturisiri fără „perdea”, în cadrul unei emisiuni, despre viața personală. Aceasta se află într-o relație, de un an și jumătate, cu un bărbat afro-senegalez care este fotbalist. Cei doi sunt fericiți împreună și, mai mult decât atât, Laurette a dezvăluit că a și fost cerută în căsătorie. Cei doi au fost, mai întâi, prieteni, apoi au decis că este momentul să facă pasul următor.

”Am discutat despre asta și m-a cerut de soție. (…) Nu am stabilit încă toate detaliile, sper să găsim momentul potrivit”, a mărturisit Laurette.

”Sunt într-o relație de un an și un pic. Nu este român, este afro-senegalez. Noi ne cunoșteam de mai multă vreme și el venind în țară să joace într-o echipă de fotbal ne-am reîntâlnit și uite așa am ajuns la concluzia că ne placem foarte mult și că avem sentimente unul față de celălalt și așa a trecut un an și aproape 6 luni. Bine, cu urcușuri și coborâșuri, cum este în fiecare relație”, a mai spus Laurette.

Iubitul lui Laurette a avut parte de o surpriză fierbinte

„Într-o dimineață, ne întorceam de la o petrecere și mi-a venit mie așa un chef de viață și am sărit pe el în timp ce conducea. Am sărit pe el cu totul! Ne întorceam de la o petrecere și, îți dai seama, după un pahar de vin, eram foarte înfierbântată și am avut chef… a oprit omul mașina și s-a întâmplat”, a dezvăluit Laurette în cadrul emisiunii „Detectorul de minciuni”.

Sursă foto: Instagram