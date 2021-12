Destinul crunt al lui Bruno Iacobeț. Ce a făcut câștigătorul din 2013 de la Românii au Talent, după ce a pierdut cei 120.000 de euro primiți de la Pro TV

Bruno Iacobeț, cel de-al treilea câștigator „Românii au talent”, care a impresionat Romania cu un numar de dresaj, s-a axat în continuare pe pasiunea ce l-a făcut să câștige 120.000 de euro. Cu banii primiți, Bruno și-a deschis o scoala de dresaj canin, dar nu a avut succes.

Acum, acesta s-a intors la serviciul pe care l-a lăsat ca să se ocupe de propria afacere și participă la diferite concursuri de dresaj canin.

Cu banii castigati la Romanii au Talent, Bruno Icobet a facut investitii serioase in pasiunea sa. Le-a cumparat cainilor o masina speciala, cu care ii poate transporta mai usor in deplasarile din strainatate. Pe langa geamurile ionizate si aerul conditionat, patrupezii au acum parte de mai mult spatiu si confortul nu se poate compara cu cel pe care il oferea Golful sau Variant. Cu restul banilor a platit mai multe deplasari in straintate.

Acesta promoveaza in Romania, dar si in strainatate, “disc doggingul”, un sport care presupune o colaborare intre om si caine. Patrupedul nu este dresat, ci educat sa comunice cu stapanul si sa decida singur care este mometul perfect cand trebuie sa sara pentru a prinde discul.

Bruno isi antreneaza cainii pe stadionul Petrolul din Targoviste, unde are foarte mult spatiu la dispozitie si nu este deranjat de nimeni.