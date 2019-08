Detalii incredibile de la audierea soției lui Gheorghe Dincă: ”Urla la procurori, țipa și îi punea la punct”

Detalii incredibile de la audierea soției lui Gheorghe Dincă ies la iveală. Tonel Pop susține că Elena Dincă urla și apostrofa procurorii, iar aceștia nu ripostau.

”La început, după ce a intrat în sala de interogatoriu, am intrat și eu. Familia a făcut un mare tărăboi că nu e posibil ca eu să intru acolo să pun vreo întrebare. Eu am aflat pe surse de această audiere, deși eu am solicitat să particip la această audiere. Doamna Dincă a început scandalul, a început să apostrofeze polițiștii. Urla la procurori, țipa și îi punea la punct.

Abia respirau în fața ei. Am avut un schimb de replici cu ea. Eu am zâmbit la minciunile ei, a urlat la mine și sunt imagini înregistrate. Am urlat că de ce râd. Urla și mă apostrofa. Nu a plâns deloc”, a spus Tonel Pop.

”Nu neglijăm niciuna din versiuni. Avem și alte probe”

Procurorul-șef al DIICOT, Felix Bănilă, a preciza – astăzi dimineață – că ancheta în cazul Caracal a evoluat, mai ales, pentru că au fost găsite noi probe și că speră ca – în maximum 15 zile – să fie încheiate perchezițiile de la casa lui Gheorghe Dincă. (CITEȘTE ȘI: MEȘTERUL MANOLE DE CARACAL! GHEORGHE DINCĂ, ACUZAT CĂ LE-A ZIDIT PE ALEXANDRA ȘI LUIZA ÎN TENCUIALA CASEI)

„Ancheta a evoluat, avem și alte probe. (…) După ce vom finaliza cercetarea la fața locului, în cadrul mandatului de percheziție domiciliară, care va fi chestiune de câteva zile – mandatul a fost obținut pentru 15 zile. Noi sperăm că vom finaliza mai repede”, a declarat Felix Bănilă, la sediul CSM, potrivit mediafax.ro. Întrebat dacă este luată în calcul o a treia victimă, procurorul-șef DIICOT a precizat că anchetatorii au în vedere orice ipoteză.

„Este cam devreme să pot face apreciere cu privire la acest aspect. Nu neglijăm niciuna din versiuni – nici că ar avea sau nu complici, nici că ar mai fi și alte victime”, a spus Bănilă. DIICOT continuă percheziția domiciliară la casa lui Gheorghe Dincă, în baza unui nou mandat emis de către Tribunalul București pentru o perioadă de 15 zile.