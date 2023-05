Detaliile neștiute despre nunta lui Dani Oțil. Ce rol va avea Mihaela Rădulescu, mireasa promite că o să plângă

Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu sunt în toiul pregătirilor pentru nuntă. Cei doi s-au căsătorit civil în anul 2021, iar în vara acestui an se vor cununa religios și vor face marea petrecere. Matinalul și soția sa au început deja pregătirile, au făcut lista de invitați, iar Gabriela și-a ales chiar și rochia de mireasă.

În urmă cu doi ani, Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu își uneau destinele în mod oficial. Cei doi au făcut cununia civilă, urmată de o mică petrecere. Acum însă, matinalul de la Antena 1 și partenera lui se pregătesc de nuntă. Mai exact, în vara acestui an o să facă și cununia religioasă, dar și marea petrecere. Cum nu mai este mult până la evenimentul cel mare, Gabriela s-a apucat, deja, de pregătiri.

Se pare că tânăra este în grafic cu tot și a ales chiar și rochia de mireasă. Gabriela Prisăcariu spune că așteaptă cu nerăbdare nunta și este extrem de emoționată. Este sigură că în ziua cea mare o să verse multe lacrimi. Este cât se poate de fericită, iar relația cu Dani Oțil merge cum nu se poate mai bine.

„Dani zice că se însoară a doua oară cu aceeași femeie, dar nu e așa, facem cununia religioasă și va fi vara asta. Îmi place să pregătesc din timp toate detaliile și le am puse la punct. Cred că o să rămân la una, îmi este foarte dragă rochia aleasă și probabil că o să rămân doar la ea. De când am născut, am devenit extrem de emotivă și da, probabil că voi și plânge. Am emoții, îmi doresc foarte mult să se întâmple lucrul ăsta, să mergem la biserică, consider că este mult mai important decât actul în sine.

Suntem tot mai uniți, mai închegați și sunt extrem de fericită și relaxată, îmi place că nu am un stres sau nu ne certăm. Noi tot timpul ne înțelegem și ne completăm unul pe altul. Mă simt iubită și împlinită! Cred că alături de el, am devenit femeie și îmi place persoana care am devenit alături de el”, a declarat Gabriela Prisăcariu, la Antena Stars.

Mihaela Rădulescu, invitat de seamă la nunta lui Dani Oțil

În urmă cu 13 ani, Dani Oțil se iubea cu Mihaela Rădulescu. Relația celor doi a durat cinci ani și a fost una destul de controversată. Despărțirea lor a fost una pașnică, iar cei doi au rămas în relații bune. Așa că Mihaela Rădulescu se va număra printre invitații de la nunta lui Dani Oțil.

După ce a făcut cununia civilă, la care Mihaela Rădulescu nu a fost invitată, Dani Oțil a declarat că atunci când o să aibă loc nunta „aia mare” fosta parteneră o să se afle pe lista de invitați. Matinalul de la Antena 1 o așteaptă cu nerăbdare pe Mihaela Rădulescu la nuntă, fiind sigur că darul lăsat de ea o să fie unul consistent.

„Mihaela a fost pentru mine un mare boost de imagine, pentru că eram un mucos de 28 de ani care făcea dragoste cu o femeie mai bătrână. Ea îmi zicea tot timpul: «Dani, eu sunt atât de bătrână, încât trebuie să-ți căutăm o nevastă». Dar noi eram împreună, în vacanță.

Am uitat să o chem la nuntă. Are plicul pregătit. Am vorbit tot. I-am promis că… eu am făcut o nuntă de 30 de persoane. O să o chem când fac nunta aia mai mare. E singura mea șansă să câștig bani de la PRO TV. Să vină să bea și să mănânce, apoi să lase la plic”, declara Dani Oțil, în cadrul unui podcast, în urmă cu ceva timp.

