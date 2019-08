Dezvăluire-bombă a unui MARTOR: “Alexandra nu este omorâtă. Am văzut cum au mutat-o, legată, cu altă maşină”

Un presupus martor în cazul dispariţiei Alexandrei Măceșanu a declarat că tânăra ar fi fost mutată cu o altă mașină din casa lui Gheorghe Dincă.

“Nu este omorâtă. Fata a fost transfertă de domnul psihopat. Vă spun asta pentru că eu am fost cu vacile pe câmp, în timpul acela, joi după-amiază și am văzut trei mașini. Fata a fost transferată de trei persoane care o țineau legată. Erau în spatele casei lui Gheorghe Dincă. N-am sunat la Poliție, că n-am avut telefon atunci. Nu sun la poliție pentru că am fost amenințat”, a declarat bărbatul într-o intervenție în emisiunea Acces Direct.

Alexandru Cumpănașu face acuzații

„Dragi români, NU mai am nici un dubiu: monstrul care a luat-o pe Alexandra este protejat. Nu este un singuratic psihopat. Este parte din rețele de trafic de minore!!!!. Are complici în mai multe țări europene. Și multă protecție din România”, scrie Alexandru Cumpănașu pe Facebook.

Acesta cere ajutor, în sensul presiunii asupra instituțiilor.

„Vă rog. Italia, Marea Britanie sunt doar 2 țări unde monstrul împreună cu posibil familia lui a răpit și trimis fete sărace. (…) Trimiteți vă rog mesaje către toate instituțiile și persoanele din România care pot face dreptate. #112vreausatraiesc”, scrie unchiul Alexandrei.

Acesta a atașat o poză a unui presupus complice al lui Dincă: „Pun aici o poză a unui complice dovedit al acestuia cu orice risc pentru că anchetatorii nu acționează transparent. Dacă știți info despre acest individ vă rog dați-ne info!!!!!!”