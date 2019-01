Dezvăluiri cutremurătoare! Brigitte Sfăt, lacrimi de durere: ”Am vrut să-l pup, dar era rece, rece ca gheața! Ajutor, ajutor…”

Brigitte Sfăt a făcut unele dezvăluiri cutremurătoare din viața ei, care nu a fost deloc doar lapte și miere. Ea a pocestit prin ce momente a trecut atunci când și-a pierdut soțul, Octavian Sfăt.

S-a întâmplat înainte de Crăciun, când fiul lor, Robert, avea doar doi anișori.

”Urma sa fie primul nostru Crăciun, în căsuţa noastră mult visată, ca o familie fericită, noi trei…aveam chiar şi şemineu…. abia aşteptam. Am intrat cu Robi, fiul nostru, care s-a oprit subit în faţa patului. Ciudat, de obicei sărea vesel pentru a-l trezi el primul. (…) Ceva nu era în regulă! De ce avea pe obraz si pe picioare pete vişinii?

Când i-au apărut şi de ce eu le-am observat abia azi dimineaţa? Adică acum? (…) Ştiu că în ultima vreme era foarte stresat, avea probleme la una dintre discoteci, chiar fusese avertizat să aibă de grijă, căci unul dintre managerii lui tranzacţiona tot felul de substanţe. Apoi, am vrut să-l pup, dar ceea ce m-a şocat a fost că era rece, rece ca gheaţa. (….) Un fior rece m-a cuprins şi pe mine!…Am simţit că tavanul se prăbuşeşte pe noi, cu toată greutatea lui, cu un ultim efort, am încercat să-i fac respiraţie gură la gură…

M-am prăbuşit…. picioarele nu mai voiau să mă asculte… am încercat să formez la secretara soţului meu, dar gura-mi era încleştată, am bolborosit ceva, nu puteam să-mi simt limba, parcă avea 10 kg… Când mi-au revenit puţin puterile, am sunat 112, am cerut o salvare la adresa casei noastre, am luat copilul, şi, în pijamale, am ieşit în faţa casei. Ningea (…)Doamne!…Ajutor! Ajutor!

Un strigăt disperat, pe câmpul gol şi pustiu doar cu un vecin prea departe să mă audă, copilul ghemuit, speriat la pieptul meu, aproape sufocat de greutatea blănii ecologice, şi douăzeci de minute de agonie. De atunci, am fost lovită şi m-am ridicat! (….) Dar am învăţat să ţin fruntea sus. Să lupt. Pentru el. Fiul meu. Copiii mei. Domnul să îl binecuvânteze cu ceea ce merită pe acel manager. Care a ştiut să se transforme din infractor, diler, consumator, în victimă. Acuzându-mă pe mine, pentru a-şi ascunde faptele demne de puşcărie!……Aştept şi acum dreptatea Domnului….Ştiu că Tavi, din Cer, aşteaptă si el!”, a povestit Brigitte.