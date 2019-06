Dezvăluiri de ultimă oră! Ce a pățit în pușcărie Magdalena Șerban, criminala de la metrou

Magdalena Șerban a șocat milioane de oameni când a aruncat-o pe Alina Ciucu în faţa unui tren în staţia de metrou Dristor. Victima era însărcinată și nici ea și nici bebelușul ei nu au avut nicio șansă la viață. Magdalena Șerban este arestată din 13 decembrie 2017.

După doi ani de înfățișări, Magdalena Șerban a fost condamnată la închisoare pe viață, conform deciziei pe care au luat-o magistrații de la Curtea de Apel București. După audieri, specialiștii au ajuns la concluzia că Magdalena Șerban a avut capacitatea psihică de apreciere a faptelor sale şi, implicit, intenţie, în momentul comiterii crimei. Mai mult, atitudinea sa de regret ulterioară a fost doar una aparentă.

În prezent, Magdalena Șerban se află închisă la Târgșor și împarte celula cu alte șase deținute. Pentru că este considerată un deținut periculos, agresiv, care oricând poate genera un scandal, care poate ataca pe cineva sau care își poate face singură rău, Magdalena Șerban este păzită zi și noapte de colegele de celulă. Trei dintre cele șase deținute formează „grupa de intervenție”.

„Deținutele, alese dintre cele cu vechime, fac planton, prin rotație, servicii de câte opt ore fiecare. Este vorba de muncă la interior, cum sunt cele executate la biblioteci, la curățenie sau la zugrăvit. Este pază în cameră și se recompensează conform regulamentelor. Exact ca în armată, în baza unor planificări. Așa, pe toată durata unei zile, adică pe timpul a 24 de ore, colega lor este păzită. Este o procedură care se aplică la toți pușcăriașii cu grad ridicat de risc, dar și la cei care nu se pot ajuta singuri: infirmi, orbi… Magdalena Șerban face parte din categoria celor potențiali agresivi și trebuie supravegheată non-stop, cu atât mai mult cu cât este în tratament pentru tulburările neuropsihiatrice de care suferă”, au declarat surse din interiorul Administrației Naționale a Penitenciarelor (ANP) pentru Libertatea.ro.

Crima de la stația Dristor

Vă reamintim că pe 12 decembrie 2017, Magdalena Șerban a șocat milioane de oameni din România, dar și de peste hotare. Ea a aruncat-o pe Alina Ciucu în faţa unui tren în staţia de metrou Dristor. Victima era însărcinată și nici ea și nici bebelușul ei nu au avut nicio șansă la viață. Gestul șocant al criminalei a venit la aproape cinci ore de când, în staţia Costin Georgian, a încercat să o omoare în același fel pe Alexandra Anne Mary Costache. Magdalena Șerban este arestată din 13 decembrie 2017.

”Am început să mă uit la mai multe persoane și vedeam negru în jurul meu. Una dintre tinere s-a apropiat mai mult de mine și eu am împins-o. Finalul nu l-am văzut că am plecat. A căzut pe șine. A încercat să se ridice. Distanța era mai mare de 1.51 și nu se putea ridica. Când era căzuta ea striga dacă pot să iau geanta. Era cu mâinile întinse pe plafonul pe care așteaptă călătorii și geanta era în una din mâini. Eu am lovit geanta, nu pe ea. Nu știu dacă încerca să se ridice. Nu am încercat să o ajut pentru că voiam să plec. Numai de un bărbat putea fi ridicată de acolo”, a explicat lucid femeia în fața magistraților.