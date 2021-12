Dezvăluiri din perioada comunistă. Ce avea Nicolae Ceaușescu în buzunarul hainei sale înainte de a fi executat

Au trecut 32 de ani de la Revoluție. Înainte ca soții Ceaușescu să fie executați, aceștia au fost percheziționați corporal și, mai apoi, au stat închiși timp de trei zile. În data de 25 decembrie, în jurul orei 19:00, Elena și Nicolae Ceaușescu au fost împușcați. Ce avea dictatorul în buzunarul hainei sale în momentul în care colonelul Colț efectua percheziția?

Mai mulți ofițeri din Garnizoana Târgovişte, unde a fost judecați şi executați soții Ceaușescu, au făcut mărturisiri legate de evenimentele care au avut loc în decembrie 1989. Dosarul se află, în prezent, la Parchetul Înaltei Curți de Casație și Justiție, unde trebuie să se excludă mai multe acte și declarații ale revoluționarilor.

În dosar se află și declarația lui Ion Mareș, care în decembrie 1989 era maior la UM 01378 Târgovişte. Bărbatul fusese audiat în 2017 la Secția Parchetelor Militare. În momentul în care soții Ceaușescu au fugit cu un elicopter de pe acoperișul Comitetului Central, a primit ordin „pe linia capacităţii de luptă, de apărare antiaeriană a teritoriului, să combatem toate ţintele care evoluează în spaţiul aerian”. Atunci, bărbatul a mers la sediul Inspectoratului Judeţean al Miliţiei şi Securităţii. Acolo, întreaga peluză era plină cu dosare rupte, tablouri sparte cu Ceaușescu, arată Gândul.ro.

Ce avea Nicolae Ceaușescu în buzunarul hainei sale înainte de a fi executat

Ion Mareș a fost martor la parchezițiile făcute de colonelul Colț. Acesta a mărturisit că Nicolae Ceaușescu avea în buzunarul hainei sale o agendă și stilouri. Nu se știe ce s-a întâmplat cu obiectele respective: ”Nu cunosc ce s-a întâmplat cu aceste obiecte întrucât m-am retras să raportez domnului Kemenici. Ulterior, când am ajuns în cazarmă, am aflat că dl. col. Kemenici se deplasase personal cu un autocamion cu soldaţi şi un Aro în faţa inspectoratului, pentru a-i prelua pe Ceauşeşti, dar eu nu am ştiut acest lucru. Am mers la biroul unde erau ţinuţi soţii Ceauşescu, am pătruns în încăpere cu gândul de a nu-mi spune numele şi m-am adresat lui Nicolae Ceauşescu, spunându-i că sunt trimis pentru a-i asigura protecţie faţă de revoluţionari”.

