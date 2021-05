Dezvăluiri incredibile la 5 luni de la moartea mezzosopranei Maria Macsim Nicoară: ”Mi-a spus că soțul ei are o relație”

La cinci luni de la moartea mezzosopranei Maria Macsim Nicoară, sora artistei face dezvăluiri incredibile. Elena Hereș susține că soțul Mariei avea o relație și că mezzosoprana știa de această aventură extra-conjugală.

La mai bine de șapte luni de la accidentul controversat pe care l-a avut în propria casă, mezzosoprana Maria Macsim Nicoară a murit, în cursul nopții de 23 spre 24 decembrie 2020 din cauza unei embolii pulmonare.

Calitatea pe care pianistul Codrin Constantin Nicoară o avea în dosarul morții soției sale a fost schimbată de către anchetatori. Acum, pianistul este considerat inculpat și o să fie trimis în judecată. Anchetatorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Iași au dispus cercetarea lui Codrin Nicoară.

Elena, sora Mariei Macsim Nicoară, crede cu tărie că moartea artistei nu a fost un accident și acuză familia cumnatului ei că ar fi anunțat salvarea abia după opt ore 8 ore de la incident. Iar, acum, face alte dezvăluiri uluitoare. Femeia a mărturisit că Maria știa că soțul ei avea o amantă. Mezzosoprana s-ar fi confesat surorii sale spunându-i că nu se mai înțelege cu soțul ei și că îi vorbește urât.

”Am discutat și cu ultima persoană cu care a discutat ea în seara respectivă și a spus că ea era încordată, agitată și și-a dat seama că e ceva. De la început am avut semne de întrebare legate de modul în care s-a desfășurat, s-a petrecut accidentul. Ea îmi povestea plângând la telefon că are probleme cu soțul, că îi vorbește urât și că el are o relație”, a spus Elena la Acces Direct.

Maria Macsim Nicoară a fost ucisă?!

Profilerul Mihaela Brooks, femeia care s-a implicat în cazul morții Mădălinei Manole, a preluat și cazul mezzosopranei Maria Macsim Nicoară. După ce a analizat mai multe probe din dosar, femeia a lansat o ipoteză halucinantă. Și anume faptul că artista ar fi fost, de fapt, ucisă.

”Vreau să încep cu imaginea victimei. În primul rând să ne amintim ca victima a avut un istoric. A fost iubită de familie, și-a iubit familia, prietenii, colegii. Este mai mult decât o investigație, pentru că trebuie să luăm în calcul și durerea familiei. Căderea pe scări poate fi de două feluri: autopropulsie, te-ai împiedicat, ai alunecat sau te-ai dezechilibrat.

Heteropropulsia este atunci când te împinge cineva. Pentru analiză trebuie să luați în calcul mai mulți factori: tipul de scară, modul de a cădea, încălțămintea celui care a căzut etc. În cazul nostru avem o scară de 15 trepte, iar victima era desculță. Atunci când intervine heteropropulsia pe scări există o forță exterioară care apasă asupra centrului de greutate al persoanei respective”, a spus Mihaela Brooks în mediul online.