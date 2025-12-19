Acasă » Știri » Diagnostic crunt pentru Miss Jamaica, după accidentul cumplit pe scena Miss Universe 2025

Diagnostic crunt pentru Miss Jamaica, după accidentul cumplit pe scena Miss Universe 2025

De: Diana Cernea 19/12/2025 | 05:40
Diagnostic crunt pentru Miss Jamaica, după accidentul cumplit pe scena Miss Universe 2025
Diagnostic crunt pentru Miss Jamaica, după accidentul cumplit pe scena Miss Universe 2025 (sursa FOTO: Instagram)

Gabrielle Henry, Miss Jamaica și medic oftalmolog, încă se luptă cu consecințele dramatice ale accidentului care a îngrozit publicul la Miss Universe 2025, pe 19 noiembrie. În timpul defilării în rochie de seară, finalista de 29 de ani a dispărut brusc printr-o fantă din scenă — un moment șocant care a făcut înconjurul lumii și a scos-o definitiv din competiție.

Trei săptămâni de spitalizare, un diagnostic dur

La aproape o lună de la incident, familia lui Gabrielle Henry rupe tăcerea. Într-un comunicat comun cu președintele concursului, Paul Rocha, starea ei este descrisă fără ocolișuri: căderea a provocat „o hemoragie intracraniană cu pierdere de cunoștință, o fractură, lacerații faciale și alte leziuni grave”.

Transportată imediat la un spital din Bangkok, Miss Jamaica a rămas internată trei săptămâni, însă „starea ei rămâne critică, sub monitorizare neurologică continuă”, necesitând îngrijire specializată 24 de ore din 24.

Cu toate acestea, apar primele semne de vindecare. Transferul ei în Jamaica este acum posibil: „Va reveni acasă în următoarele zile, însoțită de o echipă medicală completă, și va fi dusă direct la spital pentru tratament și recuperare.”

Organizația Miss Universe susține că a acoperit toate costurile medicale și de cazare, ba chiar le-a găzduit pe mama și pe sora concurentei pentru a-i putea rămâne alături. Un gest pe care familia îl cataloghează ca fiind „dincolo de obligațiile profesionale”, după cum relatează Vanity Fair.

Un concurs lovit de scandaluri în lanț

Comunicatul clarifică și un val de zvonuri apărute online: nu, Gabrielle Henry nu este responsabilă pentru accident. „Organizația Miss Universe nu a acuzat-o niciodată pe Dr. Henry. Orice afirmație contrară este falsă și nu reflectă realitatea”, se precizează tranșant.

Dar tragedia lui Gabrielle Henry vine într-un context deja problematic. După încoronarea Fátimei Bosch (Miss Mexic), competiția a fost lovită de noi scandaluri: un mandat de arestare pentru Anne Jakapong Jakrajutatip, coproprietara Miss Universe, acuzată de o fraudă de 930.000 de dolari, și investigații penale în Mexic pe numele celuilalt coproprietar, Raul Rocha, pentru trafic de arme, droguri și combustibil.

Miss Universe 2025, spectacolul strălucitor al frumuseții a fost umbrit de fracturi, hemoragii și acuzații — iar Miss Jamaica, internată încă în spital, rămâne chipul cel mai dureros al unei ediții marcate de controverse.

