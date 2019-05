Diana Belbiță a părăsit Ferma după ce a pierdut duelul cu Marius Crăciun, concurentul cu care a făcut sex. Ce mesaj emoționant i-a transmis

Antepenultima ediție a emisiunii “Ferma” a fost una plină de surprize plăcute, emoționante până la lacrimi pentru unii dintre concurenți, dar și situații complet neplăcute. Una dintre acestea din urmă este reprezentată de duelul dintre Diana Belbiță și Marius Crăciun, care a ieșit câștigător. Astfel, luptătoarea de MMA a fost nevoită să părăsească show-ul de la Pro TV. La scurt timp după ce s-a aflat că a fost eliminată din concurs chiar de sportivul cu care ea a făcut sex pe platourile de filmare, ea a transmis un mesaj emoționant, iar două dintre gândurile sale au fost îndreptate către noul Fermier al săptămânii.

Diana Belbiță a părăsit Ferma după ce a pierdut duelul cu Marius Crăciun

Aflat în lotul național olimpic la Judo, Marius Crăciun a reușit să o învingă seara trecută pe Diana Belbiță, după ce ei au ajuns să se dueleze, fiind încurajați de pe margine de membrii familiei concurenților, care le-au făcut o surpriză și au venit la “Ferma” 2019. În urma probelor susținute, sportiva a pierdut lupta cu ochii în lacrimi.

“În prima zi când am ajuns în «Fermă» am fost foarte tensionați. Cel mai dor mi-a fost de viața mea sportivă și de antrenori. Îmi pare rău că am părăsit ferma. Am fost luată prin surprindere. Sunt mândră de Marius”, a declarat Diana Belbiță după ce a părăsit competiția de la Pro TV.

Marius Crăciun nu a putut să se bucure de reușita lui, pentru că el și Diana Belbiță au o relație apropiată și ține enorm la luptătoarea de MMA. De altfel, și ea are sentimente pentru sportivul, poreclit “Monkey (n.r.: maimuța)” pentru abilităţile sale extraordinare de căţărător şi a demonstrat cu brio că are forţă în braţe.

“Nici nu simt că este o victorie, nu pot să mă bucur știind că din cauza mea ea pleacă acasă”, a spus Marius Crăciun despre eliminarea Dianei Belbiță de la “Ferma. Un nou început”.

Diana Belbiță, mesaj emoționant după eliminarea de la “Ferma”

În mesajul făcut public după încheierea duelului cu Marius Crăciun, Diana Belbiță a mărturisit că e fericită pentru că și-a reluat viața dinainte de a intra în show-ul “Ferma” 2019 și i-a urat multă baftă noului Fermier al săptămânii. Mai mult, ea le-a mărturisit în văzul tuturor că îi iubește pe Cătălin Moroșanu, Cătălin Zmărăndescu și Marius Crăciun – desigur, cel din urmă a fost trecut primul în postarea făcută de sportivă.

“Înapoi la realitate😍 Și mai fericită ca oricând. Nu sunt omul care pentru visul meu să ucid visele tuturor, așa că voi lua pleacarea mea ca pe o binecuvântare. În seara asta nu am pierdut eu, în seara asta a câștigat Marius 😉 Bafta, Champ! 🏆🖤 Vă iubesc, oameni frumoși! @craciunmariuss @catalin_morosanu_official catalinzmarandescu •#dianabelbita • #ferma #unnouinceput #belbisorii #champions #teamDiana #teambelbi #belbi #WarriorPrincess #protv”, a scris Diana Belbiță pe pagina ei oficială de Instagram.

După aproape trei luni de muncit de dimineata până seara, Otniela Sandu, Cătălin Moroșanu, Cătălin Zmărăndescu, Florin Pastramă și Marius Crăciun sunt concurenții care au rămas în cursa pentru premiul de 50.000 de euro de la “Ferma. Un nou început”.