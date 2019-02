Diana Belbiță de la Ferma dă cărțile pe față: ”Eu nu am foarte multă încredere în oameni!”

Este una dintre cele mai îndrăgite concurente de la Ferma și s-a făcut remarcată nu numai în meciurile pe care încearcă, tot timpul, să le câștige, ci și la emisiunea-concurs Exatlon. Diana Belbiță are 23 de ani și nu se desparte niciodată de o jucărie de pluș pe care o are de când era copil.

Diana se consideră o femeie cu atitudine și, în ciuda sportului dur pe care îl practică, spune că nu este o femeie rea. Totuși, nu are foarte mulți prieteni, fiindcă îi lipsește… încrederea în oameni.

„Sunt o femeie cu atitudine, nu mă consider rea, în ciuda sportului pe care îl fac. Din contră, cred că sunt unul dintre cei mai calmi oameni, cei mai sensibili, într-o oarcecare măsură. Am și o latură sensibilă, deși greu se ajunge în punctul ăla. Nu am foarte mulți prieteni (…), port un scut de protecție pentru oamenii din jurul meu. Eu nu am foarte multă încredere în oameni!”, a spus Diana Belbiță pentru VIVA!.

În ceea ce o privește pe mama sa, Diana Belbiță a dezvăluit, surprinzător, că aceasta nu este ”stresată” de bătăile pe care le încasează, uneori, și de rănile sângerânde. Iar relația dintre ele este una cu totul specială.

„Mama nu are nici un stres, mă privește fără probleme și după meci, când am fața spartă. Mă ia, îmi șterge rănile… Îi spun să aibă grijă, că mă doare, dar ea este mereu lângă mine, la vestiar!”, a spus Diana pentru VIVA!.

În primăvara anului 2015 a decis să intre în cușcă

Diana a început să facă sport la 12 ani, practicând judo-ul. A început antrenamentele la Palatul Copiilor din Strehaia cu antrenorul Ilie Gâdea, care a inițiat-o și în kickbox. La vârsta de 15 ani s-a mutat din orașul natal, Strehaia în Drobeta Turnul-Severin pentru a-și continua antrenamentele alături de Sensei Constantin Mitroi. A fost atrasă ulterior de o ramură mai dură a sportului și a decis ca în primăvara anului 2015 să intre în cușcă.

În aprilie 2012 a câștigat Gala K1 de la Szeged. În vara anului 2013, Diana Belbiță s-a impus în Budapesta. În gala intitulată „Luptători în cușcă” Diana era legitimată la Kokyo Dojo Drobeta Turnu Severin unde s-a impus la puncte în prima luptă, în care a întâlnit o slovacă, iar în finală a învins-o prin KO în prima repriză pe reprezentanta țării gazdă.

În martie 2016, pentru a se pregăti la un nivel înalt în cariera sa MMA, Diana a decis să se mute la Oradea, unde se pregătește la Centrul de Arte Marțiale Mixte Alexandru Lungu, alături de „Muntele Bihorului” și Ioan Brânză. Pe 1 octombrie 2016 Diana a luptat în Zielona-Gora (Polonia) și a câștigat în fața reprezentantei țării gazdă, poloneza Katarzina Lubonska. Reușita din acea luptă a trimis-o direct în meciul pentru centura KSW.

Pe 27 mai 2017 s-a luptat cu brazilianca Ariane Lipski, care, în ultimele șase meciuri, își învinsese adversarele prin KO. Meciul a fost pierdut de Diana Belbiță. A avut meciuri în ambele stiluri de luptă și, după mai multe competiții, a fost selectată în lotul național „Unifight”, un sistem complex de luptă similar cu cel din Mixed Martial Arts. Diana Belbiță a câștigat titlul de campioană națională în Unifight și apoi două titluri de campioană europeană în același stil. Este multiplă campioană națională la Budokai și câștigătoare a altor medalii, atât interne, cât și externe (Szeged, Budapesta – aur), în turnee de K-1 și MMA. A câștigat și un meci în care a avut ca adversar un bărbat.

