Diana Bulimar, “somată” să devină mamă după Power Couple. Cine pune presiune pe fosta gimnastă

Diana Bulimar și Radu Dumitrache formează un cuplu de peste 4 ani, întâlnirea dintre ei având loc într-o tabără de fotografie. Fosta campioană la gimnastică a făcut primul pas și a inițiat dialogul, iar după aceea lucrurile au evoluat firesc. Vara trecută, au dus relația la următorul nivel, mai exact Radu a cerut-o în căsătorie și i-a oferit inelul. În interviul exclusiv acordat pentru CANCAN.RO, antrenoarea a analizat participările ei la cele două reality-show-uri ale Antenei 1 – America Expres alături de Larisa Iordache și Power Couple alături de logodnicul ei – Radu Dumitrache, a tras concluziile și ne-a vorbit și despre viata personală, afirmând că e “somată” să facă un copil. Și nu, nu viitorul soț pune presiune, ci chiar mama ei este cea care își dorește un nepoțel.

Diana Bulimar și Radu Dumitrache au planuri serioase împreună, iar intențiile lui s-au văzut vara trecută, când a formulat cererea și i-a dăruit inelul. Doar că îndrăgostiții simt să facă lucrurile în ritmul lor. Surprinzător, nu nunta este mult așteptată, cât mai degrabă mărirea familiei. Momentan, cea care abordează subiectul este mama gimnastei, după cum ne-a mărturisit Diana, care reușește să iasă elegant din situație și cu zâmbetul la purtător.

Radu Dumitrache: “Cred că a fost o gândire destul de sănătoasă”

CANCAN.RO: Ați rezistat la Power Couple mai mult sau mai puțin decât ați estimat?

Radu Dumitrache: Noi nu am plecat la Power Couple cu ideea de a câștiga. Văzând primul sezon, am vrut să experimentăm cât mai multe probe. Pentru noi e mai importantă curiozitatea de a vedea: eu pot să fac asta? Toată lumea se uită la: “Au, mami!” de exemplu și zice: oare eu pot să fac chestia asta? Și cam așa am mers noi acolo și cred că a fost o o gândire destul de sănătoasă. Am avut câteva momente în care am zis: ești nebun? Noi chiar am rezistat atât!

Diana Bulimar: Nu ne-am pus prag, adică nu am zis vrem să stăm atât. Eu am mai fost la emisiuni, am ieșit și prima din acele emisiuni și mi se pare că nu m-am simțit eu bine acolo. Nu pentru că am ieșit prima, ci pentru că n-am putut să mă desfășor destul. Și atunci fiind cu Radu aici, am zis: aici și dacă ieșim primii, aia este.

Diana Bulimar: “Stai la propriu: fără televizor, fără telefon, fără tabletă, fără nimic, cartea am terminat-o în 3 zile”

CANCAN.RO: Tu ai participat și la America Express. Ca și grad de dificultate, cum ai perceput aceste reality -show-uri?

Diana Bulimar: Sunt total diferite emisiunile. Dacă în America n-aveai timp să gândești ceea ce urmează, aici ai foarte mult timp să gândești ceea ce nu știi, pentru că te trezești foarte devreme. Vorbim de 5.00 – 6.00 dimineața, partenerul pleacă de lângă tine pentru că merge la investiții și după stai. Stai la propriu: fără televizor, fără telefon, fără tabletă, fără nimic, cartea am terminat-o în 3 zile. Dacă știam, îmi luat mai multe cărți. Ce să fac mai mult? Și-ți făceai filme. Avem acest cuvânt: scenarite. Nu știam ce se va întâmpla.

Radu Dumitrache: Sezonul doi Power Couple este mult mai greu decât sezonul unu. Și asta au zis-o și producători, n-am zis-o numai noi.

Diana Bulimar: Și cei din primul sezon.

Radu Dumitrache: Deci revenind la scenarite, producătorii ne-au spus că ei ar putea să mai facă încă trei sezoane din probele pe care credeam noi că urmează să le avem. La modul ăsta ne-am dus cu gândirea, da.

Diana Bulimar: “La mine cu copilul, mai apasă niște “butoane””

CANCAN.RO: În ce stadiu sunteți cu nunta? Urmează la vară?

Diana Bulimar: O, Doamne! Toată lumea ne întreabă de nuntă. Nu știm când facem nunta. Nu am timp de nuntă. Abia mi-am găsit o altă destinație pentru vacanță. Nu pot să zic că poate merge toată lumea acolo.

Radu Dumitrache: Părinții noștri o să vadă toate interviurile astea și o să zică: ok, dacă toată lumea întreabă de nuntă, e ok să întrebăm și noi și presiunea alor noștri nu putem să…Nu, nu sunt pregătit de întrebare.

CANCAN.RO: Părinții pun presiune pe voi?

Radu Dumitrache: Încă nu.

Diana Bulimar: La mine cu copilul, mai apasă niște „butoane”.

CANCAN.RO: Mama?

Diana Bulimar: Da cum?! “Copil când? Antrenezi 100!”. Pot să iau oricând unul din ei de la sală. Pe care îl vrei, mami? Am înalți, am slabi, am cu ochi albaștri.

CANCAN.RO: E nerăbdătoare să devină bunică?

Diana Bulimar:Cred că da, nu știu.

CANCAN.RO: Și tu încă mai copilărești!

Diana Bulimar: Da.

Foto: Antena 1/ Instagram

