Diana Dumitrescu, dezvăluiri despre relația cu fosta soacră. Cum se înțelegea cu Ruxandra Ion, de fapt

Diana Dumitrescu admite că a învățat foarte multe de la Ruxandra Ion, fosta sa soacră, dar susține că relația cu ea nu a fost întotdeauna ușoară. Mama telenovelor românești încerca tot timpul să controleze lucrurile. Și dacă atunci când era vorba de profesie Diana înțelegea asta, în viața ei particulară și-ar fi dorit mai multă libertate. Lucrurile nu au fost simple de dus pentru niciuna dintre părți.

Diana Dumitrescu și producătorul Ducu Ion s-au căsătorit în 2009 și au divorțat în 2013. Actrița mărturisește astăzi că au ajuns la separare nu din cauza infidelității, așa cum se zvonea, ci pentru că își doreau lucruri diferite. Diana Dumitrescu e căsătorită astăzi cu Alin Boroi, iar Ducu Ion are un mariaj fericit cu actrița Ioana Blaj.

De ce a divorțat Diana Dumitrescu de Ducu Ion

Diana Dumitrescu și Ducu Ion au trăit o frumoasă poveste de iubire și nimic nu prevestea acest final. Idila lor a început pe platourile serialului „Războiul sexelor” , primul lor proiect comun. S-au văzut, s-au plăcut și au ajuns și la altar. La un moment dat, Diana Dumitrescu nu s-a mai regăsit în această poveste și a ales divorțul.

„Cât am lucrat împreună era bine. În momentul în care proiectele noastre s-au despărțit și nu prea ne mai vedeam, ne-am depărtat unul de celălalt. (…) Îmi doream foarte tare copil și nu puteam să fac, nu rămâneam însărcinată. Îi spuneam mereu: „N-avem copii, datorii la bancă, hai să călătorim mai mult!”. Dar el voia ceva, eu voiam altceva. El voia să stea prin București, să meargă la Snagov, eu voiam să merg la mare. Am devenit doi străini, eram colegi de apartament. Nu mai aveam lucruri în comun. Plus presiunea, familia. De multe ori nu simțeai să fii acolo, ci să fii în intimitatea ta. Au fost multe”, a povestit Diana Dumitrescu în podcastul Ioanei Ginghină.

Cum s-a înțeles Diana Dumitrescu cu Ruxandra Ion

Actrița mărturisește că viața alături de fosta ei soacră, Ruxandra Ion, nu a fost întotdeauna una memorabilă. Diana Dumitrescu ținea la părerile ei și își dorea mai multă libertate, pe când Ruxandra Ion era o persoană riguroasă, care nu accepta jumătățile de măsură.

„Ruxandrei îi datorez că profesional am învățat extraordinar de multe lucruri de la ea. Dar și în viața privată voia să controleze tot. Eu sunt o persoană liberă și îmi place să am părerile mele, să pot să le spun, așa eram și atunci. M-am simțit încleștată și în viața privată. Dacă în viața publică ea controla tot, ce spunem, unde mergem, cum ne îmbrăcam, cu cine vorbeam – ceea ce am respectat-, în viața privată aș fi vrut mai multă libertate, și nu aveam. Poate eram un copil râzgâiat, nu știu”, a mărturisit Diana.

