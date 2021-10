Diana Gureșoaie s-a axat, în ultima vreme, pe sport și a ajuns să meargă la antrenamente șapte zile din șapte, ba chiar de două ori pe zi, uneori. Fosta iubită a lui Cristi Tănase a acceptat să dialogheze cu reporterii CANCAN.RO despre pasiunea ei și spune, mai în glumă, mai în serios, că este singură în acest moment pentru că niciun bărbat nu poate atinge punctul de perfecțiune fizică la care ea a ajuns.

Diana Gureșoaie și-a descoperit o nouă pasiune! În ultima perioadă, șatena a slăbit enorm de mult, iar motivul este că a ajuns să meargă foarte des la sală. Pasionată de lumea sportului, Diana se antrenează intens și consideră că nu a arătat niciodată la fel de bine ca acum. Este singură și, așa cum era de așteptat, a devenit mult mai pretențioasă atunci când vine vorba despre bărbați.

Diana Gureșoaie a vorbit, în premieră pentru cititorii CANCAN.RO, despre cum i s-a schimbat viața de când face sport. Iată ce își dorește vedeta, în următoarea perioadă.

Dina Gureșoaie: „Am făcut șapte antrenamente pe săptămână, zilnic”

CANCAN.RO: De ce faci atat de mult sport? Ai făcut trecerea de la ”Strâmba lui Dodel” la sportivă de performanță?

Diana Gureșoaie: (râde) N-am fost niciodată strâmbă! Asta în primul și în primul rând. Îmi place sportul, mă face să mă simt bine. Eu am făcut sport tot timpul. Până la 20 de ani am făcut atletism. După care n-am mai făcut deloc sport o perioadă mai lungă de timp. Dar acum am revenit

CANCAN.RO: Câte antrenamente faci pe săptămână?

Diana Gureșoaie: Până acum am făcut șapte antrenamente pe săptămână, zilnic. Câteodată am avut și două antrenamente pe zi, mai merg și la box și acela e alt antrenament. Acum am redus la cinci antrenamente pe săptămână și fac mai puțin cardio. Îmi antrenez trenul superior de trei ori pe săptămână și trenul inferior tot de trei ori. Nu mai fac mult cardio pentru că am slăbit foarte mult și, dacă aș continua, aș începe să ard și din masa musculară.

CANCAN.RO: Faci box ca să înveți să dai cu pumnul în caz că te supără vreun băiat?

Diana Gureșoaie: De mică am fost bătăușă! (râde) Nu am fost niciodată fetiță, profesorii de la școală le-au spus părinților mei că ar trebui să fiu băiat. Așa că nu am probleme, nu trebuie să învăț să dau! Știu deja! Nu prea am îndeletniciri de fată, nu fac curat și nu gătesc. Montez mobilă, schimb becuri, schimb chestii pe la mașină.

Cum își dorește să arate și pentru ce muncește, de fapt, atât de mult? „Trebuie să creștem fundul”

CANCAN.RO: Nu te deranjează că slăbești prea mult de la sport și rămâi fără forme?

Diana Gureșoaie: Păi nu rămân fără forme! Am vrut să scad procentajul de grăsime și acum vrem să creștem și noi fundul, nu să-l scădem. (râde) Dar din masă musculară. Fesierul se lucrează izolat față de picioare. Trebuie să rămână picioarele subțiri și posteriorul să fie… mare.

CANCAN.RO: Vrei să participi la vreun concurs?

Diana Gureșoaie: Nu urmăresc asta. Nici nu știu exact unde vreau să ajung. O să știu când ajung acolo probabil. Momentan sunt aproape de rezultatul final. Dar mai depinde și de alimentație.

Diana Gureșoaie este mai sexy ca niciodată, dar nu are iubit!

CANCAN.RO: Când te căutau bărbații mai des? Înainte sa slăbești sau acum?

Diana Gureșoaie: Tot timpul! Pe bune (râde) Nu m-a refuzat nimeni niciodată și am avut mereu succes!

CANCAN.RO: Ai iubit în acest moment?

Diana Gureșoaie: Nu, sunt singură.

CANCAN.RO: Te-ai gândit că poate ești singură din cauza felului în care arăți de când faci foarte mult sport?

Diana Gureșoaie: Adică vrei să spui că arăt prea bine și e greu să atingă vreun bărbat perfecțiunea asta? (Râde) Lăsând gluma deoparte, mă focusez pe mine, nu am timp de relații în momentul ăsta al vieții mele.