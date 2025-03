Diana Șoșoacă face declarații HALUCINANTE: „Am descoperit că BEC nu a fost legal constituit.” Dezvăluiri în premieră la Dan Diaconescu

Diana Șoșoacă este foc și pară după ce Biroul Electoral Central (BEC) i-a respins candidatura. Președinta S.O.S. a intrat în direct în emisiunea moderată de Dan Diaconescu și a făcut dezvăluiri surprinzătoare. Aceasta a precizat că BEC nu a fost legal constituit, aducând argumente în acest sens. Mai mult decât atât, ea a susținut că ordinele au venit din Franța.

Biroul Electoral Central a respins candidatura Dianei Șoșoacă la alegerile prezidențiale, invocând decizia Curții Constituționale din octombrie 2024 prin care nu i s-a permis acesteia să participe. Reprezentanții BEC au precizat că revine obligația instituției să țină cont de hotărârea CCR, fiind același ciclu electoral la care se raportează.

Diana Șoșoacă a fost invitată în ediția de aseară a emisiunii Dan Diaconescu Direct și a vorbit despre respingerea candidaturii sale la alegerile prezidențiale. Aceasta este foc și pară după decizia Biroului Electoral Central.

Lidera S.O.S. a susținut că BEC nu a fost legal constituit pentru că președintele Autorității Electorale Permanente (AEP), Toni Greblă, a fost demis, iar Parlamentul nu a ales pe altcineva care să ocupe această funcție.

„În fața lui Dumnezeu, noi suntem curați. Pentru că, de fapt, este vorba de propria conștiință, de sufletul nostru și de cum dăm noi socoteală în fața lui Dumnezeu. Ce s-a întâmplat astăzi? S-a întâmplat că Birou Electoral Central și-a depășit atribuțiile, s-a subrogat CCR-ului și, atenție, vă mai spun ceva, este breaking news. Am descoperit împreună cu reprezentanta noastră de la BEC că Birul Electoral Central nu a fost legal constituit. Este unul din motivele de atac, de contestație, pentru că noi acum am formulat contestație. După ce voi ieși din emisiunea dumneavoastră, am o altă emisiune. Mai am încă două emisiuni în Statele Unite ale Americii și între timp mai completez frumos la contestație ca să pot să o trimit în noaptea asta. De ce? Pentru că Toni Greblă a fost dat afară.

În locul lui Parlamentul nu a pus pe nimeni. Ori președintele BEC trebuia să fie acolo și să își exprime un vot. Votul unui președinte contează. Poate influența. Poate nu mai erau numai atâtea voturi pentru și erau mai multe și mai puține împotrivă. Drept care toate deciziile pe care Biroul Electoral Central le-a luat până acum sunt lovite de nulitate absolută. Noi contestăm. O să contestăm și la Curtea Constituțională, dar și la Curtea de Apel București. De ce? Pentru că în hotărârea împotriva domnului Călin Georgescu, s-a menționat acolo frumos, a introdus CCR faptul că deciziile Biroului Electoral Central sunt decizii administrative din spectru contenciosului administrativ”, a declarat Diana Șoșoacă.