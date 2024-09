Dieta cântăreței Mariana Anghel. Cum a slăbit 43 de kilograme

Mariana Anghel nu stă pe gânduri atunci când își dorește ceva cu adevărat! Artista a vrut să slăbească, așa că a trecut la fapte! Cântăreața a reușit să dea jos 43 de kilograme! Ce dietă a ținut? Interpreta a recunoscut că a fost nevoită să renunțe la unele alimente, dar când se uită în oglindă se mândrește că a avut puterea să își schimbe stilul de viață.

Artista ajunsese să cântărească 108 kilograme. Mariana Anghel se obișnuise, iar greutatea nu era un complex pentru ea. Ce a făcut-o să vrea să facă o schimbare în viața ei? Totul a pornit de la o fotografie.

Începutul anului 2023 este semnificativ în lupta Marianei Anghel cu kilogramele în plus. Atunci și-a dat seama că vrea să slăbească. Artista a privit o imagine cu ea din timpul unui spectacol și aproape că nu s-a recunoscut! Acela a fost momentul în care a decis că trebuie să își schimbe stilul de viață.

Mariana Anghel a aflat în urma unor analize că are diabet de tip doi, ficat gras, tensiune oscilantă și colesterol. Pentru că s-a gândit că ar putea fi o legătură între sănătatea psihică și greutatea corpului, artista a decis să meargă și la psihoterapie.

„Orice gras nu poate să se aplece, transpiră, nu poate să urce scările. Or, pentru mine, respirația e cea mai importantă. Am mers la medic, mi-a cerut niște analize, am constatat că am diabet de tip doi, colesterol, ficat foarte gras, tensiune oscilantă”, a mărturisit Mariana Anghel în cadrul unei emisiuni TV.