Dieta de detoxifiere a Irinei Loghin. Cum reușește să se mențină în formă artista de 83 de ani

Dincolo de glasul său inegalabil, Irina Loghin este recunoscută pentru felul în care arată. La respectabila vârstă de 83 de ani, interpreta de muzică populară acordă o atenție sporită aspectului său fizic. Pentru a se menține la greutatea care i se potrivește, artista face mișcare zilnic și adoptă diferite regimuri alimentare, pe care le respectă cu strictețe.

În urmă cu puțin timp, cântăreața și-a dorit o schimbare, așa că a apelat la o clinică de detoxifiere, din Brașov. Cu ajutorul specialiștilor, marea artistă a scăpat de patru kilograme în doar șapte zile. Deși a pornit neîncrezătoare în forțele proprii, Irina Loghin a reușit să se adapteze rapid cerințelor date de medici. Cea mai mare provocare a vedetei a fost să înlocuiască alimentele solide cu sucurile naturale.

Alimentul la care Irina Loghin a renunțat definitiv. Care este secretul dietei artistei

Irina Loghin a fost foarte mulțumită de alegerea făcută, întrucât rezultatele dietei au fost senzaționale. Dincolo de alimentație, interpreta de muzică populară face saună și mult sport. Vârsta nu îi stă în cale atunci când vine vorba de un fizic bine întreținut. Drept urmare, în fiecare dimineață, ”Regina Muzicii Populare” face exerciții fizice acasă. Nici plimbările nu lipsesc din rutina artistei, întrucât acestea o ajută pe Irina Loghin să fie mereu energică. Mai mult de atât, vedeta a renunțat definitiv la carne, fapt care i-a îmbunătățit simțitor starea de sănătate a cântăreței.

„Nu e un sacrificiu să te poți menține sănătos. Nu e vorba de frumusețe… Nici eu nu am crezut că pot ține așa o cură. Am dat jos patru kilograme în șapte zile. N-am crezut că o să pot rezista, dar nu am avut niciun fel de senzație de foame. Șapte zile am stat numai pe sucuri și am făcut saună”, a spus Irina Loghin.

