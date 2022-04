Dieta de primăvară | Cum să slăbești 8 kilograme în 30 de zile, în România

Dieta de primăvară te va ajuta să te menţii în forma fară să te înfometezi. De asemenea, te va ajuta să te pregăteşti pentru sezonul cald. Iată de ce reguli trebuie să ţii cont.

Dacă este urmată cu stricteţe, dieta te va ajuta să slabeşti între 6 şi 8 kilograme într-o singură lună. În acelaşi timp, corpul va primi toţi nutrienţii de care are nevoie, iar senzaţia de foame nu va exista, ceea de va duce la eliminarea riscului de efect yo-yo.

Pentru efecte maxime, bea minimum 2 litri de apă plată pe zi şi evită să mănânci după ora 20.00. De asmenea, trebuie să renunţi la alcool şi la băuturi carbogazoase.

CITEŞTE ŞI: DIETA INDIANĂ. CUM SĂ SLĂBEȘTI RAPID ȘI FRUMOS

Meniul pentru o zi

Micul-dejun:

Un pahar cu lapte degresat;

Un ou fiert tare;

O felie de pâine integrală, prăjită, „unsă” cu branză slabă de vaci sau un bol de cereale integrale cu lapte degresat.

Gustarea:

Un fruct (măr, portocala, kiwi, banana) sau o legumă (roşie, castravete, morcov), la alegere.

Prânzul:

O salată de legume (salată verde, spanac, ţelină, sfeclă, roşii, castraveţi, ceapă verde, ridichii etc.) cu piept de pui făcut pe gratar sau fiert;

Un fruct la alegere (mai puţin banana, dacă ai mâncat-o la gustare) pentru a se evita scăderea glicemiei sau sote de legume gătite la cuptor sau la abur (mazăre, fasole păstăi, morcovi, ţelina, broccoli, porumb etc.) preparate apoi sub formă de salată cu orez fiert. O poţi mânca cu o porţie mică de peşte slab, preparat la grătar sau la aburi.

Gustarea de după-amiază:

Un iaurt dietetic sau un ceai cu efect antiadipos.

Cina:

Un cartof (potrivit) copt la cuptor, alături de o salată de sezon (roşii, castraveţii, ridichii, ceapa verde) şi de brânză slabă de vaci. (poţi amesteca cartoful cu brânza de vaci)

Este recomandat ca în salate să nu foloseşti ulei. În schimb, poţi condimenta după gust, poţi folosi oţet de mere sau zeama de lămâie.