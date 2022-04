Dieta indiană. Cum să slăbești rapid și frumos

A venit primăvara și îți dorești să poți purta orice, însă kilogramele în plus, acumulate în perioada rece, nu te lasă să faci asta! Însă, dacă vrei să slăbești câteva kilograme, fără să îți pui sănătatea în pericol poți apela la dietă indiană. Acesta este un regim bazat pe alimente sănătoase și care te va ajuta enorm.

Dietă indiana se bazează pe fructe, legume, cereale, nuci și produse lactate. În plus, folosește și condimente pentru potențarea gustului fără calorii în plus. Datorită alimentelor sănătoase recomandate, dietă indiană te ajută să slăbești. Mai mult decât atât, este și extrem de sănătoasă. Are un efect detoxifiant asupra organismului.

Iată un plan de alimentație pentru patru săptămâni:

Săptămâna 1

Pe stomacul gol, la trezire: 1 fruct la alegere + 1 lingură de amestec de semințe (semințe de în, semințe de susan, semințe de dovleac).

Mic dejun: sandviș cu brânză ricotta și mentă sau omletă din 2 ouă cu 2 felii de pâine integrală sau turtă din făină de orez cu mărar sau 2 turte din făină integrală, apă și sare cu un pahar de suc de fructe.

Gustare: 4 nuci și 2 curmale sau 1 fruct la alegere.

Prânz: 2 turte din cereale integrale sau 1 bol mic de orez brun și 1 bol mic de linte fiartă sau omletă sau 1 bol de lapte covăsit cu o tocană de legume.

Gustare: 1 fruct la alegere sau 1 bol de germeni de grâu.

Cină: 2 turte multicereale cu salată și 1 bol de lapte covasit sau 1 bol de mei cu 1 bol de tocană de linte și 1 bol de salată.

Săptămâna 2

Pe stomacul gol, la trezire: 10 ml de suc de iarbă de grâu și 5-6 migdale.

Mic dejun: 1 bol de salată de fructe cu semințe de în și ovăz sau 1 bol de orez brun cu legume. Sau 1 bol de orez fiert cu 1 pahar de suc de fructe.

Gustare: 1 pahar de shake proteic sau platou de fructe.

Prânz: 2 turte multicereale cu 1 bol de tocană de legume. Sau 1 bol de orez brun sau roșu cu 1 omletă cu legume.

Gustare: 1 fruct la alegere cu 1 ceașcă de ceai verde sau amestec de nuci și semințe.

Cină: 1 bol de orez basmati cu ciuperci sau 1 bol de tocană de legume cu 1 bol de salată sau 1 bol de lapte covasit cu curry vegetarian, scrie doc.ro.

Săptămâna 3

Pe stomacul gol, la trezire: 10 ml de spirulină și 1 fruct la alegere.

Mic dejun: 1 bol de legume fructe sau trase la tigaie sau 2 căni de lapte bătut cu 1 turtă din făină de ovăz sau 1 bol de legume cu semințe și nuci.

Gustare: 1 fruct la alegere sau o mână de nuci și alune sau 2 linguri de semințe la alegere.

Prânz: 2 turte multicereale cu 1 bol de legume sau 1 bol de orez roșu fiert cu 1 bol de curry vegetarian și 1 cană de lapte covasit.

Gustare: Suc de fructe cu extract de spirulină.

Cină: 1 bol de fructe și legume cu 2 lipii din cereale integrale sau 1 bol de orez cu 1 bol de lapte covasit.

Săptămâna 4

Pe stomacul gol, la trezire: 3-4 nuci și 10 ml de suc de Amla.

Mic dejun: 2 turte din făină de orez și linte cu 1 bol de lapte covasit. Sau 2 clătite din cereale integrale și legume sau 1 bol de orez cu legume și condimente.

Gustare: 1 bol de salată de germeni.

Prânz: 1 bol de mei fiert cu condimente și 1 bol de tocană de legume sau 2 turte multicereale cu legume trase la tigaie și ou sau 1 pahar de lapte bătut și curry vegetarian.

Gustare: 1 cană de boabe de porumb fiert și 1 cană de cafea sau de ceai verde sau 1 fruct la alegere.

Cină: 1 bol de legume și semințe cu o turtă multicereale sau 1 bol de orez brun cu legume și cu ou bătut.

Pe toată perioada dietei trebuie să respecți toate mesele dintr-o zi, dar și gustările. Dacă renunți la o masă sau la o gustare, silueta ta va fi sabotată.

Băuturi permise în dietă indiana:

Apă plata

Apă minerală

Ceaiurile neîndulcite.

Hidratarea este foarte importantă în orice cură de slăbire, așa că e obligatoriu să consumi suficiente lichide pe toată durata perioadei în care urmezi dietă indiana.

Sursa foto: Pexels.com