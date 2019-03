Dieta Gabrielei Cristea după naștere! A împărtășit tuturor ce are voie să mănânce

Gabriela Cristea trece prin cele mai frumoase clipe din viața ei, după ce, recent, a născut-o pe Iris, cea de-a doua fetiță. Deși a acumulat câteva kilograme pe parcursul sarcinii, bruneta nu își face griji pentru ele, deoarece a mai trecut o dată prin asta și a reușit să slăbească uluitor cu o dietă nu foarte drastică.

După ce a dat naștere primul ei copil, Victoria, prezentatoarea tv a reușit să slăbească cu un regim de viață sănătos, cu restricții la unele alimente. „Mănânc doar carne, pește și legume, atat. Carne pe grătar sau la cuptor, legume crude sau fierte. Cinci porții pe zi, cantptăți destul de mici. Mai mănânc și trei ouă pe săptămâna. De pâine, paste, carbohidrați, nici nu se pune problema. Însă eu am o slăbiciune pentru dulciuri. Și am făcut de câteva ore, dar hiperproteice. Mai exact, în loc de făină am folosit tărâțe măcinate și am adăugat puțin îndulcitor artificial, specific diabeticilor. Am făcut și prăjituri normale, dar m-am consolat doar cu mirosul. Știu că sună ciudat, dar eu îmi hrănesc pofta de dulce doar gătind și primind feedback pozitiv din partea oamenilor”, a spus Gabriela Cristea, în urmă cu ceva timp, pentru Viva.ro.

„E mai mult un mod de viață. Astăzi am sărit peste o masă și nu trebuie să sărim peste mese. Am o prietenă care este nutriționist. Toate lucrurile care îmi plăceau în mod deosebit se aflau în planul meu alimentar. E foarte simplu, dar trebuie să ai pe cineva care să-ți deschidă ochii. Eu mănânc 5 mese pe zi, 3 principale și 2 gustări. De dimineață trebuia să mănânc sana cu 2 biscuți de ovăz, la gustare aveam ananas. La 13.30 am avut o salată de ton. La 4 aveam niște migdale și la ora 18.30 aveam mămăligă cu brânză. Sâmbăta și duminica mănânc mai sofisticat, am mâncat creveți. Am slăbit 6 kilograme și aș mai vrea încă pe atât. Dacă mai slăbesc încă 6 kilograme sunt foarte bine”, a mai spus frumoasa prezentatoare.