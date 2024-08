Dieta Ginei Pistol. Prezentatoarea MasterChef a slăbit 15 kilograme în doar 5 săptămâni

Gina Pistol se pregătește de o revenire în forță în televiziune. Aceasta va debuta pe micile ecrane curând, atunci când noul sezon MasterChef o să intre în grila de la PRO TV. Vedeta deja a postat în mediul online câteva imagini de la filmări, iar fanii au observat că este într-o formă de zile mari. Cum a reușit Gina Pistol să scape de 15 kilograme în plus în doar cinci săptămâni?

În luna martie a anului 2021, Gina Pistol a devenit mămică. Pe parcursul sarcinii, vedeta a acumulat aproape 30 de kilograme în plus, de care i-a fost destul de greu să scape. Totuși, după ce a terminat cu alăptarea micuței sale, Gina Pistol a decis că este momentul să facă o schimbare și a reușit una de zile mari.

Așa cum spuneam, Gina Pistol se pregătește să revină în televiziune și este într-o formă de zile mari. Vedeta a reușit să scape de kilogramele în plus ce o măcinau și acum se simte cât se poate de bine. Înainte de sarcină, Gina Pistol cântărea 53 de kilograme, iar în timpul sarcinii a ajuns la 80 de kilograme, greutate cu care a rămas și în primul an după ce a născut.

Însă, soția lui Smiley a decis că este timpul pentru o schimbare, așa că s-a pus pe treabă. Vedeta a adoptat un regim alimentar sănătos și a trecut tot mai des pe la sala se sport. Astfel, cu multă determinare, cu o alimentație optimă și cu sport, Gina Pistol a reușit ca în cinci săptămâni să slăbească 15 kilograme.

„La 10 luni după ce am născut-o pe Josephine, am decis că trebuie să fac o schimbare. Înainte să rămân însărcinată aveam 53 de kilograme. În timpul sarcinii, am ajuns la 80 de kilograme și așa am rămas pentru aproape un an. Nu mă simțeam în cea mai bună formă și am decis că trebuie să fac ceva în privința asta.

Adevărul este că mă simt mai bine de când fac sport și mănânc sănătos. Practicarea sportului îmi oferă și tonus psihic. (…) Ca să vă răspund la o întrebare pe care o primesc destul de des: nu cred că am slăbit foarte mult. Eu ajunsesem la aproape 80 de kilograme, iar acum, după 5 săptămâni și câteva zile, am 65 de kilograme”, a mărturisit Gina Pistol.