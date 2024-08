Gina Pistol explică de ce își ”ascunde” fetița! ”De ce să îi fac asta copilului meu?!” + Ce spune despre marele show Masterchef

Gina Pistol revine în forță, în formula de top, alături de Scărlătescu, Bontea și Dumitrescu, la PRO TV. Vedeta dezvăluie pentru CANCAN.RO cum au primit fanii săi reîntoarcerea pe micile ecrane, cum se împarte între filmări și fiica sa, dar și de ce nu îi arată niciodată fața micuței în mediul online.

Împreună cu Scărlătescu, Bontea și Dumitrescu, Gina Pistol se întoarce în lumina reflectoarelor. De data aceasta la PRO TV, cei patru promit un show de excepție pentru telespectatorii care i-au așteptat cu sufletul la gură.

”Sezonul nou este un sezon plin cu de toate, o să îndrăgiți toți oamenii de acolo. Noi deja suntem în etapa în care concurenții încep să plece acasă și nu e cea mai plăcută etapă pentru mine. Revenirea a fost binevenită, simțeam nevoia să fac ceva. Am apucat să mă odihnesc și să ma reîntregesc așa și am considerat că sunt pregătită să mă întorc. Oamenii au fost încântați, se așteptau, cred. Am crezut că o să fie o surpriză să mă întorc alături de chefi, dar se pare că oamenii se așteptau să mă vadă alături de ei”, spune Gina, pentru CANCAN.RO.

Gina, între viața de mămică și filmările de la PRO TV

Odată cu reîntoarcerea pe micile ecrane, Gina Pistol recunoaște că lucrurile s-au schimbat mult în familia sa, așa cum era de așteptat. În ceea ce privește timpul petrecut alături de micuța sa, acum, vedeta trebuie să regândească tot programul pentru a-i fi alături fiicei sale cât mai mult posibil.

”S-a schimbat dinamica de când am reînceput filmările. E greu, dar încercăm să stea Andrei cu ea când sunt eu la filmări și invers, pentru că și el filmează la Vocea României. Când are ocazia, mai vine pe la platou, îi trimit mesaje audio, video. Încercă să rămân conectată cu ea cât pot. Când vine ea la platou, nu stă prea mult, pentru că tot timpul mă deconectează. Nu realizează ce fac, știe doar că eu merg să filmez și că tati merge să cânte. (…) Avem un ajutor, da. Este o fată tânără, face deja parte din familia noastră”, spune Gina.

Ca în orice familie, și în familia Ginei există reguli de urmat. Așadar, cum își educă prezentatoarea și Smiley fetița?

”Amândoi o răsfățăm exact cât trebuie și impunem reguli când trebuie. Consider că avem o relație foarte echilibrată cu ea. E un copil adorat, iubit, doar că îi impunem și reguli. Cred că regulile sunt sănătoase. Top trei reguli ar fi: fără ecrane, fără zahăr și am învățat-o atunci când are tantrumuri să-mi spună ce simte”, explică vedeta.

De ce nu își expun Gina și Smiley fiica în mediul online

Așa cum probabil ați remarcat deja, Gina și Smiley au ales să nu arate niciodată chipului fiicei lor pe Internet. De fiecare dată când postează clipuri sau fotografii cu fetița, cei doi îi ascund fața cât de mult pot. Motivul?

”Nu vreau să o arăt în mediul online. Consider că nu o ajută cu nimic. Mă gândesc și la energii, dar ai văzut că noi suntem oameni mari, iar uneori ne este greu să gestionăm ce se întâmplă în mediul online. De ce să îi fac asta copilului meu, când el acum își formează personalitatea, partea emoțională? Nu vreau să o expun la niște chestii care nu o ajută”, încheie Gina Pistol, pentru CANCAN.RO.

