Din ce cauză a murit Cristina Fulgușin Mateiaș. Fiica artistei a spus adevărul. “Mama avea probleme cu…”

Cristina Fulgușin Mateiaș, o cunoscută cântăreață de muzică populară, s-a stins din viață zilele trecute, după ce a contractat un virus gripal. Fiica artistei a mărturisit că aceasta tușea de o lună și a refuzat să meargă la spital. Se pare însă că această avea probleme mai mari de sănătate, la inimă.

“Mama avea probleme cu inima, a fost și operată, a avut câteva intervenții pe care le-a făcut la Târgug Mureș, i s-au pus stenturi. Avea insuficiență respiratorie, era și mai grasa… În certificatul de deces scrie că a avut stop cardio respirator, 3 la număr din care 2 resuscitabile, infecție la căile respiratorii și obezitate morbida”, a spus Nicoleta, fiica Cristinei Fulgusin.

Cristina Fulgusin Mateias, cântăreața de muzică populară și realizator de emisiuni la Radio Accent, s-a stins din viață, la spital, după cum a declarat Nicoleta, fiică ei.

Silvana Rîciu a anunțat că Cristina Fulgusin Mateiaş a murit

„Doamne, cât de repede se duc oamenii…Astăzi suntem, mâine murim. Nici nu-mi vine să cred că nu mai este printre noi Cristina Fulgusin Mateiaș. O veste tristă care m-a luat pe neaşteptate. Cine se gândeşte că o răceala, o gripă se poate complica într-atât încât să mori din ea?

Dar uite ca se întâmpla… Noi doua am colaborat foarte bine in trecut in cadrul emisiunilor mele de folclor. Drum lin printre îngeri! Sa aiba bunul Dumnezeu grija de sufletul tau acolo sus!”, a scris Silvana Rîciu pe reţelele de socializare.