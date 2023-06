Din ce face bani Daniela Crudu, după ce a născut? Sumele uriaşe care îi intră în cont

Daniela Crudu este una dintre cele mai îndrăgite vedete de la noi din țară. Se bucură de un succes imens în mediul online, după o lungă carieră în televiziune. Tânăra a devenit, de curând, mamă și este în culmea fericirii. Mulți se întreabă din ce mai face bani, după ce a născut și nu mai apare pe micile ecrane.

Daniela Crudu a adus pe lume, recent, o fetiță minunată pe care a ales s-o numească Daiana. Vedeta de televiziune se iubește cu un tânăr misterios, care nu are nicio treabă cu showbizul. Este bărbatul perfect pentru ea, care o acceptă cu rele și bune. Iubitul Danielei este înțelegător și nu se opune job-ului ei. Bruneta se ocupă de ceva vreme cu OnlyFans-ul, acolo unde postează fotografii și filmulețe deocheate, în urma cărora se alege cu bani frumoși în cont. Nici pe timpul sarcinii, influencerița nu a spus „pas” acestei platforme și a continuat să fie activă. Acest lucru, bineînțeles, i-a adus un venit în plus.

Chiar dacă a născut, de curând, Daniela Crudu nu uită să posteze pe această aplicație. Abonamentul lunar este de 20 de dolari pentru doritori. Bineînțeles că, tânăra mămică a pus și câteva oferte în cazul în care cineva vrea să-i urmărească postările mai mult timp. Trei luni costă 45 de dolari, 6 luni la 78 de dolari, iar pentru un an întreg trebuie să scoți din buzunar 144 de dolari. Chiar ieri, fosta asistentă TV a făcut diverse postări pe OnlyFans, cu care și-a dat urmăritorii pe spate. Această aplicație aduce venituri constante Danielei, motiv pentru care bruneta nu vrea să renunțe. Chiar și așa, fosta vedeta TV este dintotdeauna o apariție sexy, însă, de data asta, s-a gândit să facă și profit de pe urma acestui lucru.

Cum arată Daniela Crudu la scurt timp de la naștere

Daniela Crudu stârnește invidia oricui, pentru că la scurt timp după naștere, vedeta a revenit la silueta trasă prin inel. Nu i-a luat mult, iar bruneta a topit kilogramele acumulate pe parcursul sarcinii. A primit multe mesaje frumoase, de apreciere, din partea internauților, după ce a postat mai multe imagini pe internet. „Cruduța” arată demențial, chiar dacă a trecut o lună de când a adus-o pe lume pe micuța Daiana. De atunci, viața ei s-a schimbat radical și trăiește cele mai frumoase momente. Fosta asistentă de televiziune se bucură de clipele unice alături de micuța ei și preferă să fie rezervată atunci când vine vorba despre copilă. (VEZI AICI IMAGINILE)