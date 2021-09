Din ce face bani Zarug, de la Asia Express? Ce studii are colegul lui Lorelai Bratu de la Antena 1

Unul dintre cei mai simpatizați concurenți de public este Zarug, coegul de echipa al lui Lorelai. Bărbatuul are un umor fantastic și și-a făcut rapid fani în cadrul emisiuniiAsia Express. Are 39 de ani și este originar din Iași.

Zarug s-a făcut remarcat deja în online, dar și în televiziune. Designerul de haine nu este strain de lumea reflectoarelor. Acesta a participat la Chefi la cuțite în anul 2018. Zarug, căruia apropiații îi spun Papu, a apărut în fața bucătarilor de la ”Chefi la cuțite” pe tocuri și a făcut senzație.

De meserie designer vestimentar, unul mai nonconformist, le-a spus atunci chefilor că activează în industria modei, dar că este pasionat și de bucătărie.

„Sunt designer, fac haine. Sunt o ființă paradoxală, care în proporții de 50% și-ar dori să se ascundă acum sub scaunul ăsta, iar cealaltă jumătate înclină spre exprimare. (…) Tata e pe jumătate armean, deci și eu am origini armenești.”, declara atunci Zarug când se afla în fața Ginei Pistol.

Deși a ales arta, el a studiat Dreptul. Nu a fost prima alegere, căci la vremea respectivă Mihai Dan Zarug, aka Papu, era atras de scenă: voia să aprofundeze teatrul.

La sfatul părinților a luat decizia să meargă pe calea mai sigură și, după ce a absolvit liceul în Botoșani, a aplicat la Facultatea de Drept.

”Când mi-am expus această idee părinților, maică-mea mi-a zis că o să mor de foame. Le-am golit frigiderele ca să-mi fac rezerve. Așa am ajuns să fac Facultatea de Drept și să o închei. Și să profesez 2 ani ca jurist până când am realizat că asta mă făcea extrem de nefericit. Cum mi-am dat seama că în viață ai două opțiuni, am ales să fac ce vreau.”, a mai povestit Zarug la show-ul culinar de la Antena 1.

Zarug de la Asia Express a studiat stiința dreptului la Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași și are un master în Administrarea Afacerilor, pe care l-a făcut la Ecole Superieure de Gestion Paris.

”Nu sunt turc, tata este pe jumătate armean și sunt și eu 25%.”, a zis Zarug la Antena 1 în urmă cu trei ani.