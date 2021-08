Are 39 de ani și se consideră un bărbat împlinit! Jorge este căsătorit de opt ani cu femeia care a reușit să-l facă să pună iubirea mai sus de ego-ul de cuceritor și să devină un familist convins. Chimia dintre artist și Ramona, mama copiilor săi, este foarte mare iar imaginile surprinse de CANCAN.RO stau mărturie.

Romantic și foarte atent la nevoile soției sale, Jorge nu ratează nicio ocazie să-i arate acesteia cât de mult o iubește. Declarații de dragoste făcute pe social media sau ieșirile în oraș sunt doar câteva dintre lucrurile cu care artistul își surprinde soția.

Recent, artistul a petrecut întreaga după-amiază alături de soția lui, Ramona, dar și de băiețelul lor, David. Cei doi soți au luat prânzul „romantic”, pe terasa unui restaurant din zona Primăverii, iar imaginile surprinse de CANCAN.RO demonstrează, o dată în plus, cât de bine se înțeleg.

Îmbrăcați lejer, Jorge și Ramona s-au bucurat de momentele petrecute împreună și au fost tot timpul numai un zâmbet. Faptul că reușesc ca, în ritmul nebun în care se desfășoară viața, să-și facă timp pentru familie demonstrează care le sunt prioritățile, dar și cât de mult se iubesc.

CITEȘTE ȘI JORGE A FOST PUS PE LIBER! CINE I-A LUAT LOCUL ÎN CADRUL SHOW-ULUI „MASKED SINGER ROMÂNIA”!? „SĂ DUCĂ EMISIUNEA LA UN NOU NIVEL DE SUCCES”

Ce spune artistul despre Ramona, soția lui

Sunt căsătoriți de opt ani și au împreună un băiețel, David. La începutul poveștii lor de dragoste, Jorge a fost deranjat de comentariile răutăcioase ale celor din jur. Cu timpul, însă, artistul a învățat să nu-i mai pese de gura lumii atâta timp cât el este fericit: ”Este o femeie încântătoare care mă surprinde de la an la an și de la lună la lună. Am avut și momente de cumpănă, însă noi mereu ne-am bucurat de prezent. Asta ne-a și apropiat. Evoluăm și creștem, iar faptul că învățăm unul de la celălalt ne ajută să nu intrăm în monoton și să ne și mobilizăm unul pe celălalt.

Și pe mine m-a afectat mulți ani treaba asta. Ce spune gura lumii? Însă, la un moment dat, am realizat că nu dorm în pat cu lumea, că nu îmi aduc un ceai când sunt răcit, că nu îmi dau ei o îmbrățișare când am nevoie și că nu muncesc ei pentru mine. Așa că lumea să ne mai lase!

Ne-a legat dorința și înfometarea de autodepășire și de a ne descoperi ca oameni. Credința în Dumnezeu a fost un liant în relația noastră și având aceleași valori și venind din familii similare, ne-a fost ușor să ne conectăm”, a mărturisit Jorge pentru Viva!

(VEZI ȘI: JORGE, MĂRTURII EMOȚIONANTE DESPRE BĂIATUL LUI: „ÎMI IUBESC BĂIATUL AȘA CUM VREA EL” )