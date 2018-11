Din păcate, a murit! Mesajul apropiaților este cutremurător: „Să ne ierți, am încercat să te salvăm”

Angi Șerban, una dintre figurile cunoscute ale mișcării #rezist, a povestit pe pagina de Facebook cum Alex, un tânăr din Piatra Neamț care a fost victima unei explozii, a murit, asta deși băiatul ieșise din apartament singur.

Totuși, acesta a ajuns la spital cu arsuri de peste 70% pe suprafața pielii.

Iată întreaga poveste:

„S-a dus Alex astăzi..

Săptămâna trecută a explodat apartamentul lui Alex, un băiat de 28 de ani din Piatra Neamț. A ieșit pe picioarele lui afară și a fost preluat de o ambulanță. Alex a ajuns la spital cu arsuri pe suprafața corpului de peste 70%..

Medicul care s-a ocupat de el şi-a dat seama că nu are nici cea mai mică șansă la spitalul de acolo, așa că a cerut autorităților române în drept să fie transferat de urgență la București, deși cele mai multe șanse le avea în străinătate. Medicul nu credea că va fi posibil transferul în străinătate, dar nu a renunțat.

Ce au făcut autoritățile române?

Au cerut o amânare de 24h și au comunicat că elicopterul nu poate decola din cauza condițiilor meteo. La momentul acela era soare, cald, nici măcar vântul nu bătea..

În cele din urmă s-a luat decizia să fie transferat la Iași, la o clinică renovată recent. A fost transportat cu ambulanța..

Lui Alex, în afară de medicii care s-au luptat să-i salveze viața, nu i-a fost dată nici o șansă pentru ca era nr.12, iar noi avem 11 paturi de spital pentru marii arşi la București în 3 spitale – Spitalul de Arşi, Bagdasar Arseni și Floreasca.

Pentru că niște oameni au refuzat să-l lase să moară, povestea a ajuns la grupurile civice înjurate de propaganda infectă a mafiei de la putere.

Îmi aduc aminte perfect când a venit alarma:

– Băiatul ăsta e plimbat din spital în spital, are nevoie de transfer în străinătate, iar ăştia nu vor nici la București să-l transfere!

– Cât timp avem?

– N-avem, moare!

Și a început cursa nebună pentru viața lui Alex. Am făcut gălăgie, a fost contactat Ministrul Sănătății Sorina Pintea și am trecut printr-un scandal cu Raed Arafat pentru că se greșise la știre comunicarea despre poziția lui față de eveniment.

O noapte întreagă, o armată întreaga de oameni s-a chinuit să-l pună pe Alex în avionul către Belgia.

Nu s-a dormit atunci. Am urmărit pas cu pas evoluția situației lui și am stat cu gura pe autorități.

Ne-au promis că la 10 dimineața, a doua zi îl transferă.

Știți ce s-a întâmplat?

Spitalul din Belgia a cerut banii în avans pentru că acum câteva luni statul român a trimis 2 mineri care au suferit arsuri – acolo şi nu au plătit îngrijirile medicale în valoare de 28.000 de euro. În plus, i-au lăsat să vină singuri acasă cu avionul. Și au venit oamenii cu bandajele septice, „în fund”, cu low cost..

Da, e real!

Ei bine, un secretar de stat de-al lui Dăncilă nu a vrut să plătească pentru transferul lui Alex.

Am început din nou presiunile.

Urmaream din oră în oră dacă a plecat Alex în Belgia. Nu ne venea să credem că nu vor să-i plătească transportul.

Alex trebuia să plece la 10:00, știți la cât a plecat după toate presiunile posibile? La 15:00. Și n-a plecat singur, a luat cu el și 2 bacterii din spitalele de aici.

Când a ajuns Alex în Belgia am respirat ușurați, reușisem să-i obținem niște timp care, credeam noi atunci, i-ar fi putut salva viața.

Astăzi Alex a murit, iar vestea ne-a lovit fix în moalele capului.. A murit de ziua lui..

N-am reușit să îl salvăm.. i-am câștigat doar niște timp.

Am venit plângând de la metrou mai devreme. Știu că asta nu schimbă lucrurile. Dar mă gândesc că poate n-am făcut destul. Nu știu..

Să ne ierți, Alex! Am încercat să te salvăm..

Pace!