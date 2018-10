Din păcate, e adevărat: boala de care suferă Simona Halep! Și-a făcut azi analizele și a anunțat

La câteva zile după ce a împlinit 27 de ani, Simona Halep a primit un diagnostic crunt din partea medicilor, înainte să meargă la turnee importante. Vestea vine la scurt timp de la declarația îngrijorătoare făcută de talentata tenismenă, care a spus că merge în cursul zilei de astăzi să-și facă un RMN.

Din pacate, e adevarat: boala de care sufera Simona Helep

După ce a ieșit din cabinetul medicului, Simona Halep a împărtășit vestea proastă pe care a primit-o: a fost depistată cu hernie de disc după ultimul control efectuat în cursul zilei de marți. Ea a postat un mesaj în limba engleză pe paginile ei de socializare.

Citește și: Ce reacție a avut Simona Halep când a fost întrebată de un jurnalist dacă va merge la referendumul de pe 7 octombrie

“Hi everyone, wanted to give you a quick update. I had an MRI on my back and found out I have a disk hernia.

I will discuss with doctors in the next few days but hope to be back soon and will keep you updated.

Thanks for all your support (n.r.: Salutare, tuturor! Am vrut să vă ofer rapid noutăţi în privinţa stării mele. Am făcut un RMN la spate şi am aflat că am hernie de disc. Voi discuta cu doctorii în zilele următoare, dar sper că voi reveni cât mai repede cu detalii. Vă mulţumesc tuturor pentru susţinere!)”, a scris Simona Halep pe pagina ei de Facebook.

Accidentată la spate în timpul unui antrenament înaintea turneului de la Wuhan, Simona Halep a jucat cu o discopatie şi, probabil, problema sa s-a agravat, după acest diagnostic fiind nevoie de un tratament conservator insistent cu repaus îndelungat. Dacă durerile persisteă, Simona e pasibilă de intervenţie chirurgicală, una care ar putea pune în pericol participarea la Turneul Campioanelor (20-27 octombrie).