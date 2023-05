Dinu Maxer a făcut accident cu mașina! Artistul nu era singur, ci împreună cu fiul său

Dinu Maxer și fiul său, Andreas, petrec foarte mult timp împreună după divorțul dintre artist și Deea. Cei doi locuiesc în același apartament, iar băiețelul merge des să-și vadă mama, care locuiește în același bloc. Chiar dacă și-au spus adio după 18 ani de relație, lucrurile par să meargă bine între ei, spre binele celor doi copii!

Dinu Maxer și Deea s-au despărțit după 18 ani de relație. Chiar și așa, fiecare și-a văzut de viață și de drumul lui. Vedeta și-a cumpărat un apartament în același bloc, pentru ca cei mici să nu ducă lipsa părinților. Așa că, Andreas petrece mai mult timp cu tatăl său, iar Maysa a rămas în grija mamei. Totul merge ca pe roate, iar copiii nu au resimțit despărțirea părinților, după cum au mărturisit chiar cele două vedete în aparițiile lor publice.

„Atunci când am divorțat, toată lumea ne-a acuzat că nu ne gândim la copii. Noi ne-am gândit în primul rând la copii și apoi la noi. Am zis așa, cum să facem ca ei să nu resimtă o distanță. Noi avem tutelă comună. Băiatul stă cu mine, fata cu ea. Eu am rămas în apartamentul în care stăteam, iar Deea și-a cumpărat un apartament de trei camere cu două etaje mai jos. Deci, Andreas când vrea să se ducă la mami să mănânce, să doarmă, se duce cu cheia sau în papuci. Mi se pare incredibil lucrul ăsta.

Maysa nu a simțit că se duce în alt bloc, i-am spus că e casa fetelor și casa băieților. Este atât de încântată. Vine la mine, o iau de la grădiniță, ne jucăm o oră și după aceea zice că vrea la casa fetelor. Deea a reușit să îi facă un mediu familiar, iar fata se simte foarte bine, legată de acel loc. Bunicii, adică părinții Deei, ne ajută foarte mult. Copiii sunt bine”, mărturisea Dinu Maxer, la scurt timp după divorț, într-o emisiune online.

Andreas l-a dat în vileag pe Dinu Maxer

Cântărețul și-a luat fiul în emisiunea lui Cristi Brancu, însă nu se aștepta ca cel mic să dea detalii din casa lor. În cadrul unui joc, Dinu și-a pus căștile cu muzică pe urechi, iar moderatorul TV a avut câteva întrebări pentru Andreas. Băiatul nu a ezitat să-i răspundă, așa că l-a dat de gol pe tatăl său. Copilul a dezvăluit că cei doi au avut un accident, în timp ce se întrebau spre mare, la un spectacol.

Artistul a făcut o greșeală în trafic, care ar fi putut să fie fatală. „Vorbeam cu tata despre vacanța la mare și când noi vorbeam, într-o intersecție, a făcut tata stânga, nu a semnalizat, nu a făcut nimic și a intrat în unu. Mă mir că nu s-a lovit. Asta mi se pare cea mai aiurită chestie”, a povestit Andreas.

Atunci când i-a fost adresată aceeași întrebare, Dinu Maxer a evitat să răspundă. A spus lucruri asemănătoare, însă a omis un lucru important: accidentul. „Venind spre tine, în loc să fac dreapta, am luat-o drept în față că am văzut același traseu, doar că am făcut o oră…”, a explicat cântărețul.