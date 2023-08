Dinu Maxer și-a oficializat relația cu noua iubită, iar fosta soție nu l-a iertat. Cum a putut să-l umilească Deea pe artist: “Eu sunt sursa care-i generează venituri”

Deea și Dinu Maxer au divorțat în urmă cu aproximativ jumătate de an. De atunci, cei doi foști soți s-au despărțit și pe plan muzical, dar au rămas împreună într-o companie de cosmetice, în aceeași echipă al cărei lider este chiar artista. Într-un intrerviu exclusiv pentru CANCAN.RO, Deea a mărturisit că nu se consideră șefa fostului soț, ci doar o sursă care-i generează venituri. Afirmație care, probabil, îl va înfuria la culme pe tatăl copiilor săi.

Deea Maxer se declară extrem de îndrăgostită de actualul său partener, Robert, despre care spune că are o relație specială cu cei doi copii pe care-i are cu Dinu Maxer. În cadrul aceluiași interviu, artista a recunoscut faptul că de când iubește, s-a îngrășat în jur de șase kilograme. Lucru care nu o deranjează însă prea tare, dat fiind faptul că, potrivit spuselor sale, niciodată nu a avut ca target să aibă un abdomen cu pătrățele.

„Eu cred în dragoste veșnică în continuare”

CANCAN.RO: Ce mai faci, Deea? Ești pregătită să te recăsătorești?

Deea Maxer: Nu mă căsătoresc, cel puțin nu acum. Nu știu dacă un cuplu poate vorbi despre căsătorie la doar cinci luni de relație.

CANCAN.RO: Mai crezi în instituția căsătoriei?

Deea Maxer: Da, eu cred în dragoste veșnică în continuare. Eu cred în cuplu, în puterea lui, chiar dacă în viața unor oameni, un anumit ciclu de energii se încheie la un moment dat. Cred și-n fidelitate.

CANCAN.RO: Îți dorești să fii mamă din nou?

Deea Maxer: E un subiect despre care nu vreau să vorbesc. Însărcinată nu sunt.

„Am divorțat și pe plan muzical”

CANCAN.RO: Ce faci, în prezent?

Deea Maxer: Sunt ocupată până peste cap cu joburile mele. Am mai multe activități, care-mi aduc venituri.

CANCAN.RO: Mai ai proiecte în care cânți cu fostul soț?

Deea Maxer: Proiectul meu oriental nu-l implica pe Dinu. Dar în momentul de față mi-l manageriez singură. Acest proiect se vinde în hoteluri, în cazinouri, e foarte solicitat.

Există solicitări de evenimente în continuare, pe care să le prezentăm împreună. Sau la care să fim solicitați, în cadrul aceluiași eveniment, dar fiecare cu programul lui. Dinu cu programul lui de muzică de petrecere, o jumătate de oră, o oră, cât cântă, iar eu, de-a lungul serii, cu programul meu oriental. Probabil vor mai fi evenimente la care ne vom intersecta. Noi nu spunem nu, am convenit împreună să luăm astfel de evenimente. Adică nu vom refuza, de exemplu, dacă la o nuntă ne vor pe amândoi să cântăm.

Dar nu vom cânta împreună. Sunt convinsă de asta, nu-și mai are sensul. Eu nu consider că am mai avea credibilitate ca artiști, împreună. În niciun caz. Efectul frumos era atunci când formam un cuplu și-n viața personală, și-n cea profesională. Atunci ne completam. Odată ce am divorțat, clar am divorțat și pe plan muzical.

„Îi generez venit”

CANCAN.RO: Când ai vorbit ultima oară cu Dinu?

Deea Maxer: Noi ținem legătura strict legat de copii. Și atunci când e nevoie, profesional. De exemplu, Dinu m-a contactat zilele trecute legat de o problemă, să-i spunem așa, vizavi de busnisse-ul pe care-l avem de gestionat împreună, și anume afacerea cu produse cosmetice. Din care facem parte amândoi, de vreo doi ani.

Fiecare dintre noi are o echipă de vânzări, iar eu gestionez tot busnisse-ul. Dinu e în echipa mea. Eu sunt liderul, eu mă ocup de vânzări.

CANCAN.RO: Ești, oarecum, șefa fostului soț în acest domeniu?

Deea Maxer: În compania aceasta, nimeni nu are șef. Aș putea spune că-i generez venit, nu că-i sunt șefă.

„Copiii s-au atașat de Robert”

CANCAN.RO: Robert, actualul tău iubit, se implică în activitatea ta?

Deea Maxer: Robert mă însoțește la fiecare eveniment. Ba, mai mult, îmi negociază contractele. Ne completăm foarte frumos. Ne ajutăm unul pe altul. Atât eu, pe el, în domeniul de vânzări și achiziții auto. Perioada următoare va fi o lansare a unui show-room de mașini de lux. Și-l ajut pe Robert în acest sens. Încercăm să lucrăm cât mai mult împreună și să ne susținem.

CANCAN.RO: Partenerul tău deține un show-room de mașini de lux?

Deea Maxer: Da, este implicat într-un astfel de business.

CANCAN.RO: S-a terminat vacanța pentru tine?

Deea Maxer: Urmează să plecăm într-o altă vacanță. Am fost cu ambii copii în luna iulie, într-o vacanță aici, la noi, la munte. Și cu Robert. El s-a atașat de copii, și copiii de el. Toți ne înțelegem perfect. Acum copiii sunt la Dinu. Vor sta împreună două săptămâni.

„De când sunt cu Robert m-am cam îngrășat 5-6 kilograme”

CANCAN.RO: Cum te mai menții în formă?

Deea Maxer: N-am timp nici de sală. De când sunt cu Robert m-am cam îngrășat vreo 5-6 kilograme. Se spune că atunci când iubești, ești fericit și intri într-un anume confort. Ar trebui însă să mai spun stop dulciurilor. Mie îmi place să gătesc. Dar ca orice femeie, avem perioade și perioade.

Nu am ținut însă niciodată să fiu cu pătrățele pe abdomen. Nu mi-am făcut un target din asta. Dulciurile sunt una dintre plăceriloe vieții mele. Nu-s dependentă de nimic însă. Fumez doar ocazional, alcool beau doar ocazional. Când ies cu prietenii.

