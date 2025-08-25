Dispare o celebră bancă din România! Ce se întâmplă cu românii care aveau credite la ei

O bancă cunoscută din România se va închide oficial, iar clienții care au credite sau alte produse financiare trebuie să fie atenți la noile modificări care vor apărea în urma procesului de fuziune. Schimbările vizează modul de administrare al conturilor, al creditelor și al serviciilor bancare, astfel încât este esențial ca fiecare client să urmărească comunicările oficiale și să se informeze corect pentru a evita orice neplăceri.

Procesul de integrare a început încă din luna mai 2024, după ce grupul italian Intesa Sanpaolo S.p.A. a achiziționat 99,98% din acțiunile First Bank. Oficialii băncii au transmis că fuziunea nu reprezintă doar o schimbare de nume, ci un pas strategic important pentru consolidarea prezenței pe piața românească și pentru alinierea la standardele internaționale ale grupului Intesa Sanpaolo.

First Bank va dispărea din toamnă

Fuziunea a fost programată să fie finalizată la 31 octombrie 2025, moment în care First Bank va deveni parte integrantă a Băncii Comerciale Intesa Sanpaolo Romania. Conform declarațiilor oficiale, această unire are ca scop principal să ofere clienților acces la o gamă extinsă de produse și servicii financiare, să asigure suport în luarea deciziilor financiare importante și să crească nivelul de siguranță și eficiență al operațiunilor bancare.

Reprezentanții ambelor bănci au subliniat că, deși schimbarea de denumire este vizibilă pentru public, adevărata transformare constă în alinierea serviciilor la standarde europene, integrarea infrastructurii IT și optimizarea proceselor interne. Clienții care dețin credite, depozite sau conturi curente trebuie să urmărească toate notificările oficiale, să verifice eventualele modificări ale contractelor și să contacteze serviciul de relații cu clienții pentru clarificări suplimentare.

„Suntem bucuroși să vă anunțăm că, începând cu data de 31.10.2025, First Bank S.A. (denumită în continuare First Bank) fuzionează cu Banca Comercială Intesa Sanpaolo Romania S.A. (denumită în continuare Intesa Sanpaolo Romania). Fuziunea marchează un pas important în evoluția parteneriatului nostru, care pune în centrul activității sale nevoile dumneavoastră actuale. First Bank se alătură unei rețele bancare europene de încredere, pentru a vă oferi servicii la standarde înalte. Nu este doar o schimbare de nume, scopul nostru este de a vă susține în fiecare decizie financiară importantă și de a vă oferi produsele bancare de care aveți nevoie”, au declarat reprezentanții celor două bănci.

Ce schimbări apar pentru clienți

Reprezentanții băncilor au anunțat modificările pentru clienți după fuziune. Începând cu 3 noiembrie 2025, serviciul de Internet și Mobile Banking va fi activ doar prin Intesa Sanpaolo România. Clienții vor putea accesa atât produsele proprii, cât și cele transferate de la First Bank, indiferent dacă foloseau anterior platformele ambelor bănci sau doar pe cea a First Bank.

Se schimbă regulile, de la 9 octombrie 2025. Ce trebuie să știi despre transferurile bancare