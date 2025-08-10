Vești cumplite pentru românii cu credit la casă. Cu cât vor plăti mai mult băncilor

Noi vești proaste vin pentru o bună parte dintre români, iar lovitura se simte direct în portofel. De data aceasta, cei vizați sunt oamenii care au credite la locuințe și care, începând din această toamnă, vor fi nevoiți să scoată mai mulți bani din buzunar pentru a-și achita ratele.

Șocul va fi resimțit începând cu 1 octombrie, când ratele vor exploda, potrivit specialiștilor. Motivul? IRCC – indicele de referință pentru creditele consumatorilor în lei – a înregistrat o creștere de peste jumătate de procent, atingând cel mai ridicat nivel din istorie.

Vești cumplite pentru românii cu credit la casă

Indicele IRCC, după care sunt calculate ratele la locuințele achitate în lei, va urca de la 5,55% la 6,07% începând cu 1 octombrie 2025. Este cel mai ridicat nivel de la introducerea acestui indicator, în mai 2019.

Deși valoarea se modifică oficial abia din toamnă, primele efecte au început deja să se simtă în cazul celor cu credite legate de ROBOR, care au fost afectați înaintea debitorilor ce plătesc în funcție de IRCC. Situația este rezultatul tensiunilor economice și politice acumulate în ultimele luni, care încă își lasă amprenta asupra pieței financiare din România.

Concret, la un credit de 210.000 de lei pe 300 de luni, cu o marjă de 2,5% în funcție de IRCC, creșterea este clară: de la 1 octombrie, rata lunară va urca de la 1.628 de lei la 1.701 de lei. Asta înseamnă un plus de aproximativ 73 de lei în fiecare lună, ceea ce, într-un an, se traduce prin aproape 900 de lei în plus plătiți către bancă.

Situația este și mai gravă pentru cei care au credite legate de ROBOR. În același scenariu de împrumut, rata a crescut deja de la 1.615 lei la 1.721 de lei încă din această vară, ceea ce înseamnă un efort financiar și mai mare.

Diferențele dintre cele două tipuri de credite s-au văzut clar în ultimii ani. De la începutul lui 2022 și până acum, un român cu împrumut legat de IRCC a plătit cu aproximativ 3.600 de lei mai puțin la rate decât unul cu credit în funcție de ROBOR. Însă, din octombrie, ecartul se va reduce considerabil.

