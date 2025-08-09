Produsele la care românii au renunțat de când s-au majorat prețurile

Într-o perioadă marcată de scumpiri, românii au început să își schimbe comportamentul de consum. De la 1 august 2025, TVA-ul a fost majorat de la 19% la 21%, ceea ce a dus la creșterea generală a prețurilor la raft în cele mai multe supermarketuri. Află, în articol, ce produse au renunțat să mai cumpere din magazine după creșterea costurilor.

Mulți consumatori au observat deja scumpiri la produse esențiale precum pâinea, uleiul sau orezul, unele dintre ele crescând cu câteva zeci de bani încă din prima zi a lunii august. Ei bine, un studiu realizat de Exact Business Solutions în iulie 2025, care poartă numele de Consumer Trust Barometer, a arătat cum și-au ajustat oamenii omportamentele de consum şi economisire într-un ritm tot mai vizibil.

La ce produse au renunțat românii după scumpiri

În cadrul studiului, 53% dintre români au afirmat că au reuşit să economisească în ultimul an, regulat sau ocazional, iar 44% spun că intenţionează să continue să pună bani deoparte în următoarele 12 luni, potrivit Agerpres.

Analiza Consumer Trust Barometer este realizată online, trimestrial, pe un eşantion 500 respondenţi, reprezentativ în rândul populaţiei adulte din mediul urban. Aceste date au fost colectate la finalul lunii aprilie pentru primul val şi la începutul lunii iulie pentru al doilea val.

Rezultatele studiului sunt o dovadă că, în această perioadă tumultuoasă de majorări, românii au început să aibă un comportament de economisire în masă, devenit normă în multe gospodării urbane.

Ținând cont de majorarea prețurilor, oamenii au renunțat la mai multe produse care provin din șapte categorii, printre care se numără cosmeticele, băuturile, transportul, turismul, serviciile financiare şi telecomunicaţiile.

Astfel de segmente erau considerate rezistente în trecut, iar acum studiul arată o tendinţă accentuată de downgrade. Oamenii caută opțiuni mai accebilile. Scorul net, adică diferenţa între procentul celor care intenţionează să crească acest consum şi cei care plănuiesc să-l reducă, în funcție de categorie, este: -19 pentru băuturi, -17 pentru transport şi mobilitate urbană sau -15 pentru turism.

„Consumul prudent devine noua normalitate. E o perioadă în care accesibilitatea şi valoarea percepută cântăresc semnificativ mai mult decât in perioada anterioară”, a afirmat Julien Zidaru, Exact Business Solutions, potrivit comunicatului citat.

