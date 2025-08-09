Cum poți scăpa de plata TVA la o casă nouă. Ce tertip au găsit specialiștii

Noile măsuri adoptate de Guvernul lui Ilie Bolojan au afectat și sectorul imobiliarelor. Creșterea TVA-ului pentru locuințe de la 9% la cota standard de 21% a adus chirii ai mari, condiții mai dure pentru creditare și rate mai costisitoare. Specialiștii se așteaptă la stagnarea vânzărilor, însă vin și cu soluții. Află, în articol, ce tertip au găsit pentru românii care vor să scape de plata TVA la o casă nouă!

De la 1 august 2025, TVA-ul a fost majorat, aspect care a cauzat schimbări în mai multe sectoare, inclusiv cel imobiliar. Acum, românii care vor să cumpere un apartament nou trebuie să plătească în plus între 10.000 și 14.000 de euro. Printre cei mai afectați se numără clienții care au semnat antecontracte cu TVA de 9% pentru locuințe ce vor fi finalizate abia anul viitor.

„Am semnat un contract pentru un apartament cu două camere plus un loc de parcare. Ajungea undeva la 90.000 de euro. Cu creșterea asta se va duce cu 10.000 de euro, 11.000 de euro în plus”, a declarat o femeie, potrivit Observator News.

Ce tertip au găsit specialiștii pentru a scăpa de plata TVA

Dezvoltatorii imobiliari erau obligați, printre altele, să predea clienților locuințele cu finisaje complete, astfel încât să se încadreze la TVA de 9%. Specialiștii susținut că, acum, aceștia ar putea apela la o strategie de divizare a prețurilor.

„Putem aștepta ca strategia dezvoltatorilor imobiliari de a împărți prețurile în două stadii de livrare. Stadiul de livrare ca și până acum la alb, adică apartamente sau case complet finisate, și stadiul de livrare la gri sau la roșu, care mai dă un pic de furcă viitorului client”, a spus Răzvan Mărgescu, reprezentantul unui dezvoltator imobiliar.

Mulți români s-au grăbit să cumpere case înainte de creșterea TVA, motiv pentru care cererea de locuințe a crescut cu aproape 30% în luna iulie 2025 față de aceeași perioadă a anului trecut. În teorie, majorările se aplică doar locuințelor noi, însă există o excepție explicată de specialiști.

„Dacă o locuință nouă este achiziționată în anul 2025, pentru ca aceasta să poată să fie calificată ca fiind o locuință veche, ea ar putea să fie vândută de către investitor sau de către companii doar la 1 ianuarie 2027”, a declarat Bogdan Ivan Cosmin, secretar general urbanism.

Ținând cont de ultimele modificări, s-au înăsprit și condițiile de creditare. Românii cu venituri medii vor putea foarte greu să opteze pentru un credit ipotecar. Până acum, oamenii care doreau să cumpere un apartament de 109.000 de euro aveau nevoie de un salariu de 7.200 de lei pentru un împrumut. După creșterea TVA, este necesar un venit cu 800 de lei mai mare.

