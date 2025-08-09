Acasă » Știri » Cum poți scăpa de plata TVA la o casă nouă. Ce tertip au găsit specialiștii

Cum poți scăpa de plata TVA la o casă nouă. Ce tertip au găsit specialiștii

De: Irina Rasoveanu 09/08/2025 | 15:50
Sfaturi de la specialiștii în imobiliare/ Sursa foto: Pixabay

Noile măsuri adoptate de Guvernul lui Ilie Bolojan au afectat și sectorul imobiliarelor. Creșterea TVA-ului pentru locuințe de la 9% la cota standard de 21% a adus chirii ai mari, condiții mai dure pentru creditare și rate mai costisitoare. Specialiștii se așteaptă la stagnarea vânzărilor, însă vin și cu soluții. Află, în articol, ce tertip au găsit pentru românii care vor să scape de plata TVA la o casă nouă!

De la 1 august 2025, TVA-ul a fost majorat, aspect care a cauzat schimbări în mai multe sectoare, inclusiv cel imobiliar. Acum, românii care vor să cumpere un apartament nou trebuie să plătească în plus între 10.000 și 14.000 de euro. Printre cei mai afectați se numără clienții care au semnat antecontracte cu TVA de 9% pentru locuințe ce vor fi finalizate abia anul viitor.

„Am semnat un contract pentru un apartament cu două camere plus un loc de parcare. Ajungea undeva la 90.000 de euro. Cu creșterea asta se va duce cu 10.000 de euro, 11.000 de euro în plus”, a declarat o femeie, potrivit Observator News.

Ce tertip au găsit specialiștii pentru a scăpa de plata TVA

Dezvoltatorii imobiliari erau obligați, printre altele, să predea clienților locuințele cu finisaje complete, astfel încât să se încadreze la TVA de 9%. Specialiștii susținut că, acum, aceștia ar putea apela la o strategie de divizare a prețurilor.

Alertă meteo: Septembrie ca niciodată în România! Ce se întâmplă în București? Nu rata prognoza meteo actualizată!
Alertă meteo: Septembrie ca niciodată în România! Ce se întâmplă în București? Nu...
Un turist român a comandat 3 mici la Nisipurile de Aur, în Bulgaria. Ce a primit, de fapt
Un turist român a comandat 3 mici la Nisipurile de Aur, în Bulgaria....

„Putem aștepta ca strategia dezvoltatorilor imobiliari de a împărți prețurile în două stadii de livrare. Stadiul de livrare ca și până acum la alb, adică apartamente sau case complet finisate, și stadiul de livrare la gri sau la roșu, care mai dă un pic de furcă viitorului client”, a spus Răzvan Mărgescu, reprezentantul unui dezvoltator imobiliar.

Mulți români s-au grăbit să cumpere case înainte de creșterea TVA, motiv pentru care cererea de locuințe a crescut cu aproape 30% în luna iulie 2025 față de aceeași perioadă a anului trecut. În teorie, majorările se aplică doar locuințelor noi, însă există o excepție explicată de specialiști.

„Dacă o locuință nouă este achiziționată în anul 2025, pentru ca aceasta să poată să fie calificată ca fiind o locuință veche, ea ar putea să fie vândută de către investitor sau de către companii doar la 1 ianuarie 2027”, a declarat Bogdan Ivan Cosmin, secretar general urbanism.

Ținând cont de ultimele modificări, s-au înăsprit și condițiile de creditare. Românii cu venituri medii vor putea foarte greu să opteze pentru un credit ipotecar. Până acum, oamenii care doreau să cumpere un apartament de 109.000 de euro aveau nevoie de un salariu de 7.200 de lei pentru un împrumut. După creșterea TVA, este necesar un venit cu 800 de lei mai mare.

Citește și: Produsele la care românii au renunțat de când s-au majorat prețurile

Tags:
Iți recomandăm
Vești îngrijorătoare despre Kate Middleton! Apropiații ei au făcut anunțul: „Nu mai are nici 40 de kg”
Știri
Vești îngrijorătoare despre Kate Middleton! Apropiații ei au făcut anunțul: „Nu mai are nici 40 de kg”
O femeie a murit și timp de 8 minute a fost pe lumea cealaltă. Dezvăluiri cutremurătoare: „ Acum înțeleg de ce am suferit”
Știri
O femeie a murit și timp de 8 minute a fost pe lumea cealaltă. Dezvăluiri cutremurătoare: „ Acum…
EXCLUSIV. Cât de ateu a fost Ion Iliescu, de fapt? E singurul președinte român prohodit în propria biserică, pe care a reconstruit-o din cenușă
Mediafax
EXCLUSIV. Cât de ateu a fost Ion Iliescu, de fapt? E singurul președinte...
Un turist român a comandat 3 mici la Nisipurile de Aur, în Bulgaria. Ce a primit, de fapt
Gandul.ro
Un turist român a comandat 3 mici la Nisipurile de Aur, în Bulgaria....
Aryna Sabalenka s-a pozat topless și i-a înnebunit pe fani! A publicat fotografia și i-a lăsat să-și imagineze restul
Prosport.ro
Aryna Sabalenka s-a pozat topless și i-a înnebunit pe fani! A publicat fotografia...
Bobul în straturi: tunsoarea care îți șterge 10 ani de pe chip și îți dă un aer fresh instant, recomandată de un hairstylist celebru
Adevarul
Bobul în straturi: tunsoarea care îți șterge 10 ani de pe chip și...
O țară unde „banii cash fac legea” și cei mai mulți oameni nu au cont bancar ar putea fi primul stat din lume care interzice bancnotele
Digi24
O țară unde „banii cash fac legea” și cei mai mulți oameni nu...
EXCLUSIV. Suma uriașă cu care ar putea fi vândută vila din Primăverii în care locuiește Nina Iliescu. Ar putea face profit de 430,00%
Mediafax
EXCLUSIV. Suma uriașă cu care ar putea fi vândută vila din Primăverii în...
Parteneri
Ce s-a ales Mona Nicolici, fostă știristă! Cum arată astăzi, la 56 de ani! Mulți nu o mai recunosc, transformarea e șocantă
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Ce s-a ales Mona Nicolici, fostă știristă! Cum arată astăzi, la 56 de ani! Mulți...
Mădălina Ghenea, imagini hot în plină vară! Fosta iubită a lui Grigor Dimitrov s-a afişat în costum de baie
Prosport.ro
Mădălina Ghenea, imagini hot în plină vară! Fosta iubită a lui Grigor Dimitrov s-a afişat...
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit...
Comuna din România unde se trăiește mai bine ca în multe orașe. Rupe topurile și a devenit vedetă internațională
Click.ro
Comuna din România unde se trăiește mai bine ca în multe orașe. Rupe topurile și...
Detaliul observat pe crucea lui Ion Iliescu! Lipsa de pe simbolul funerar face lumină în tot ceea ce s-a speculat despre fostul președinte al României
WOWBiz.ro
Detaliul observat pe crucea lui Ion Iliescu! Lipsa de pe simbolul funerar face lumină în...
Jaf istoric în Anglia: o grupare de români a reușit să fure de la Fiscul britanic aproape 50 de milioane de lire sterline
Antena 3
Jaf istoric în Anglia: o grupare de români a reușit să fure de la Fiscul...
Luna Sturion, cea mai strălucitoare din august, își va face apariția pe cer două nopți consecutive. Când va putea fi admirată
Digi24
Luna Sturion, cea mai strălucitoare din august, își va face apariția pe cer două nopți...
Apogeul exclusivismului. Bugatti prezintă Brouillard, un model unicat
Promotor.ro
Apogeul exclusivismului. Bugatti prezintă Brouillard, un model unicat
O româncă și-a salvat familia de la înec în Thassos. Avertismentul făcut de familia de turiști pe rețelele sociale: „Aveți grijă la curenții marini!”
kanald.ro
O româncă și-a salvat familia de la înec în Thassos. Avertismentul făcut de familia de...
Un avion s-a prăbușit într-o curte, în Arad. Doi oameni au murit
StirileKanalD
Un avion s-a prăbușit într-o curte, în Arad. Doi oameni au murit
Fiul lui Mihai Leu a făcut declarații, după accidentul în care a fost implicat cu mașina tatălui său: „Am încercat să frânez și am întâmpinat dificultăți la oprire.”
kfetele.ro
Fiul lui Mihai Leu a făcut declarații, după accidentul în care a fost implicat cu...
Ea este Romina, femeia din Arad care a fost răpită, ucisă și abandonată de fostul iubit! A târât-o agățată de mașină și i-a aruncat trupul neînsuflețit pe câmp. Momentul teribil, surprins de camerele de supraveghere
WOWBiz.ro
Ea este Romina, femeia din Arad care a fost răpită, ucisă și abandonată de fostul...
Trump a anunţat că se va întâlni cu Vladimir Putin pe 15 august, în Alaska / Kremlinul a confirmat summitul
observatornews.ro
Trump a anunţat că se va întâlni cu Vladimir Putin pe 15 august, în Alaska...
BANCUL ZILEI. Un tip își privește soția în timp ce se sărută cu amantul. – De unde atâta tupeu?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Un tip își privește soția în timp ce se sărută cu amantul. –...
OpenAI a lansat noul GPT-5. Ce îmbunătățiri sunt aduse?
go4it.ro
OpenAI a lansat noul GPT-5. Ce îmbunătățiri sunt aduse?
S-a născut „cel mai BĂTRÂN BEBELUȘ” din lume. Cu câți ani este mai mic decât părinții săi?
Descopera.ro
S-a născut „cel mai BĂTRÂN BEBELUȘ” din lume. Cu câți ani este mai mic decât...
Cui i-ar fi lăsat Ion Iliescu, de fapt, averea! Bărbatul a fost zilnic la spital și are grijă de Nina Iliescu. Surpriză uriașă, despre cine este vorba
Viva.ro
Cui i-ar fi lăsat Ion Iliescu, de fapt, averea! Bărbatul a fost zilnic la spital...
Un cuplu a vrut să facă o poză romantică la malul mării. Ce a urmat după i-a traumatizat pe viață
Fanatik.ro
Un cuplu a vrut să facă o poză romantică la malul mării. Ce a urmat...
Prima țară din lume condusă de inteligența artificială. Figuri marcante ale istoriei sunt readuse la viață 100% digital
Fanatik.ro
Prima țară din lume condusă de inteligența artificială. Figuri marcante ale istoriei sunt readuse la...
Guvernul îi limitează pe pensionari. Accesul total la bani, interzis: Va da lege. Vine partea nasoală
Capital.ro
Guvernul îi limitează pe pensionari. Accesul total la bani, interzis: Va da lege. Vine partea...
Vești TERIBILE despre Nina Iliescu. Refuză să meargă la spital, deși nu se simte bine, nu mai primește vizite și nu mai răspunde la telefon. Detalii cutremurătoare!
Romania TV
Vești TERIBILE despre Nina Iliescu. Refuză să meargă la spital, deși nu se simte bine,...
Din vară, la FCSB via modul Carieră din EA SPORTS FC 26
Go4Games
Din vară, la FCSB via modul Carieră din EA SPORTS FC 26
S-a stins un mare actor. A fost cunoscut pentru performanțele sale memorabile pe scenă, film și televiziune
Capital.ro
S-a stins un mare actor. A fost cunoscut pentru performanțele sale memorabile pe scenă, film...
Gigi Becali le-a închis gura tuturor cu ultima apariție. Cum s-a afișat în fața bisericii din Pipera
evz.ro
Gigi Becali le-a închis gura tuturor cu ultima apariție. Cum s-a afișat în fața bisericii...
Alertă meteo: Septembrie ca niciodată în România! Ce se întâmplă în București? Nu rata prognoza meteo actualizată!
Gandul.ro
Alertă meteo: Septembrie ca niciodată în România! Ce se întâmplă în București? Nu rata prognoza...
Mă cunoaște lumea, mă iubește! Ce prețuri are Rică Răducanu la restaurantul din Neptun: Am față comercială
as.ro
Mă cunoaște lumea, mă iubește! Ce prețuri are Rică Răducanu la restaurantul din Neptun: Am...
Imaginea rară cu Raluca Bădulescu în costum de baie. Vedeta a apărut și fără perucă
A1
Imaginea rară cu Raluca Bădulescu în costum de baie. Vedeta a apărut și fără perucă
Trupele Vama și Paraziții și-au anulat concertele de la UNTOLD X în ultimul moment: „Decizia vine în urma unor neînțelegeri, rezultate din diferențe de viziune și de perspectivă”. Reacția lui Edy Chereji, co-fondatorul festivalului
radioimpuls.ro
Trupele Vama și Paraziții și-au anulat concertele de la UNTOLD X în ultimul moment: „Decizia...
Orașul din Europa care a fost invadat de șobolani uriași. Unele rozătoare au mărimea unei pisici
Fanatik.ro
Orașul din Europa care a fost invadat de șobolani uriași. Unele rozătoare au mărimea unei...
Răsturnare de situație în tragedia aviatică de la Arad. Cine ar fi trebuit să fie la bordul avionului, de fapt
Fanatik.ro
Răsturnare de situație în tragedia aviatică de la Arad. Cine ar fi trebuit să fie...
Cât a costat sicriul lui Ion Iliescu? Regina Întunericului, dezvăluiri uimitoare
Yellow News
Cât a costat sicriul lui Ion Iliescu? Regina Întunericului, dezvăluiri uimitoare
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Vești îngrijorătoare despre Kate Middleton! Apropiații ei au făcut anunțul: „Nu mai are nici ...
Vești îngrijorătoare despre Kate Middleton! Apropiații ei au făcut anunțul: „Nu mai are nici 40 de kg”
O femeie a murit și timp de 8 minute a fost pe lumea cealaltă. Dezvăluiri cutremurătoare: „ Acum ...
O femeie a murit și timp de 8 minute a fost pe lumea cealaltă. Dezvăluiri cutremurătoare: „ Acum înțeleg de ce am suferit”
Anchetă fulger printre vip-urile autohtone! Magda Pălimariu, Jorge şi Andreea Bănică şi-au mărturisit ...
Anchetă fulger printre vip-urile autohtone! Magda Pălimariu, Jorge şi Andreea Bănică şi-au mărturisit plăcerile “vinovate”
Ei sunt cei doi bărbați care au murit în tragedia aviatică din Arad. Cum s-au fotografiat cu 10 minute ...
Ei sunt cei doi bărbați care au murit în tragedia aviatică din Arad. Cum s-au fotografiat cu 10 minute înainte de accident
Cât a plătit Flick Domnul Rimă pe un prânz în Mamaia Sat. Stupoare colosală când și-a comandat ...
Cât a plătit Flick Domnul Rimă pe un prânz în Mamaia Sat. Stupoare colosală când și-a comandat 2 mici
Cât de mare a crescut fiul lui Carmen Brumă cu Mircea Badea. Cele mai noi imagini cu Vlad
Cât de mare a crescut fiul lui Carmen Brumă cu Mircea Badea. Cele mai noi imagini cu Vlad
Vezi toate știrile
×