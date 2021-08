Iulia Vântur se bucură de șederea prelungită în România și profită de fiecare ocazie pentru a relua legătura cu prietenii mai vechi. Vedeta are parte de afecțiunea familiei, dar și a celorlalți apropiați, fapt ce o ajută să-și mai stingă dorul de Salman Khan. CANCAN.RO a aflat la ce apelează Iulia Vântur atunci când „amintirile o chinuiesc”.

Câteva probleme legale o țin pe Iulia Vântur „blocată” în România, departe de partenerul ei de viață, Salman Khan. Cu toate acestea, șederea prelungită o ajută să se reconecteze cu oamenii dragi de care a stat departe atâția ani, dar, în aceeași măsură, o și întristează.

Pe chipul vedetei se poate observa că dorul de țara „adoptivă”, dar și de partenerul ei crește pe zi ce trece.

Recent, CANCAN.RO a întâlnit-o pe Iulia Vântur la o plimbare, la ceas de seară, în compania unei prietene. Au stat la o terasă, dar pentru că subiectele de discuție între două femei nu se termină niciodată, au ales să dea și o tură de parc.

Îmbrăcată într-o rochie vaporoasă, cu părul prins, Iulia a lăsat să se înțeleagă că astfel de momente o ajută să uite de problemele cu care se confruntă, dar și de dorul de iubitul ei, Salman Khan.

(CITEȘTE ȘI: IULIA VÂNTUR SE PREGĂTEȘTE SĂ DEVINĂ MĂMICĂ? MĂRTURISIREA SINCERĂ FĂCUTĂ + CE SFATURI PREȚIOASE I-A DAT SALMAN KHAN)

Iulia Vântur nu renunță la Salman Khan

În luna mai, Iulia Vântur a revenit pe plaiurile natale, spre surprinderea tuturor. Revenirea în țară a ridicat, inevitabil, semne de întrebare cu privire la statusul relației cu celebrul Salman Khan. În tot acest timp, vedeta a ținut să precizeze că reîntoarcerea în țară are un motiv bine întemeiat, iar în ceea ce privește relația cu actorul de la Bollywood, totul merge foarte bine.

„Fie ploaie, fie vânt, noi aici suntem! Da, mă întorc pentru că trebuie să mă întorc. Și pentru că am și treabă, intenționăm să filmăm la începutul lui august. El filmează deja. Am avut motive pentru care am fost aici și pentru care încă mai sunt aici. Și se înțelege, e înțelegător”, a precizat Iulia Vântur, despre partenerul ei, Salman Khan, într-o emisiune TV.

(VEZI ȘI: IULIA VÂNTUR REVINE ÎN TELEVIZIUNE? VEDETA A FOST ÎN VIZITĂ LA PRO TV)

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.