Divorț după 11 ani de căsnicie! Fostul concurent de la MPFM rupe tăcerea: „Este decizia soției mele”

Vești triste vin pentru fanii MPFM. Unul dintre cuplurile apreciate a ajuns la divorț. După 11 ani de mariaj și un copil împreună cei doi au decis să o apuce pe drumuri separate. Au intentat divorțul, iar acum au făcut primele declarații despre motivele ce au dus la separare.

În urmă cu ani de zile, emisiunea „Mireasă pentru fiul meu” ținea publicul lipit de micile ecrane. Unii dintre concurenții apreciați au fost Grigore și Mariana Moldovan. Cei doi s-au cunoscut în cadrul show-ului matrimonial și au plecat împreună. S-au căsătorit, și-au întemeiat o familie, iar acum după 12 ani de relație, 11 de căsătorie și un copil împreună au ajuns la divorț.

Așa cum spuneam, cuplul format din Grigore și Mariana Moldovan, care a luat naștere în casa MPFM, s-a destrămat. După 11 ani de căsnicie, aceștia au decis să meargă pe drumuri separate, iar asta a venit ca un șoc pentru fanii care le-au fost alături ani de zile.

Cel care a făcut anunțul divorțului este Grigore Moldovan. Acesta a anunțat separarea și a precizat că soția lui este cea care și-a dorit divorțul și a decis să pună punct căsniciei. Se pare că Mariana nu mai era fericită în relație, așa că a decis să se desprindă de bărbatul lângă care a stat 12 ani.

„Da, este adevărat. Eu și soția mea am decis să divorțăm. Nu a fost decizia mea, este decizia soției mele. O să divorțăm la notar, suntem deja în proces de divorț. Luna viitoare spre sfârșit o să fie hotărârea divorțului. Cu siguranță, într-o relație care ajunge la final sunt doi vinovați, nu știu care e vinovat mai mult, dar cert este că sunt doi vinovați.

Motivele reale pentru care ne despărțim nu pot să vi le spun concret, dar cert este un lucru: eu am încercat să fiu un soț și un tată bun, nu am jignit-o pe soția mea, nu am bătut-o, nu am înșelat-o, nu am vicii, am fost familist, am mers la serviciu alături de soția mea. Cu toate acestea, după 12 ani de relație și 11 de căsnicie, așa a fost să se întâmple. Soția mea nu își mai dorește să fie într-o relație cu mine, nu mai simte acest lucru, nu mai este de acord cu felul meu de a fi”, a spus Grigore Moldovan, în mediul online.