Pericol alimentar înainte de Crăciun! Carnea din piețe, infectată cu salmonella

Sărbătorile vin cu riscuri ascunse în farfurie. Produsele din carne vândute în piețe – carne tocată, cârnați proaspeți sau pulpă de porc – pot conține bacterii periculoase.

Probele prelevate din comerț au fost trimise la laborator pentru analize, iar rezultatele au fost cu adevărat îngrijorătoare.

Pericol alimentar înainte de Crăciun

Carnea tocată, unul dintre cele mai căutate produse în această perioadă, a prezentat contaminări masive.

„Aproape toată carnea tocată, cârnații sunt contaminați cu Escherichia coli. Această bacterie ne indică, de fapt, lipsa de igienă. Nu putem identifica dacă problema este la abatorizare, la transportator sau chiar la vânzător”, declară Alexandru Cîrîc, director ICA.

În primele două săptămâni din decembrie, inspectorii ANSVSA au aplicat amenzi în valoare de 3,5 milioane de lei.

De asmenea, analizele de laborator au confirmat și prezența bacteriei salmonella.

„A apărut problema apariţiei salmonela în aceste probe”, transmite Alexandru Cîrîc.

Toate probele testate au fost pozitive. În cazul cărnii tocate și al cârnaților proaspeți, contaminarea reprezintă un risc major pentru sănătate, putând provoca dureri abdominale, greață, vărsături și complicații severe.

„Pot să apară aceste infecții digestive la o persoană care are boli cronice, la o persoană în vârstă, la un copil mic, care se poate deshidrata… e posibil ca în câteva ore să am o deshidratare care poate să ducă la complicații majore, nu doar renale”, explică medicul infecţionist Adrian Marinescu.

Carnea din piețe, infectată cu salmonella

„Laboratorul nostru a transmis imediat către autorități tulpina de salmonela descoperită pentru serotipizare”, a precizat Alexandru Cîrîc.

Ulterior, inspectorii ANSVSA au declanșat controale oficiale.

„O componentă importantă este recoltarea în control oficial a probelor pentru a confirma sau infirma neregula depistată anterior… astfel încât să evităm apariția unor toxiinfecții alimentare”, a transmis Ioan Olelu, vicepreședinte ANSVSA.

Specialiștii recomandă ca prepararea cărnii acasă să se facă cu atenție.

„Toc carnea acasă, nu în magazin!… riscul este ca toată carnea din ziua respectivă să fie contaminată cu salmonella de la o singură bucată contaminată”, avertizează Alexandru Cîrîc. „Să nu înțeleagă oamenii că nu pot să mănânce carne de porc. Și presupun că preparăm corect din punct de vedere termic”, a adăugat medicul Adrian Marinescu.

În aceeași perioadă, ANSVSA a închis mai multe magazine din cauza condițiilor necorespunzătoare de igienă, a etichetării greșite sau a produselor expirate.

