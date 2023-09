Divorț-șoc în showbiz! Se desparte de soția lui, după 10 ani de relație. Ce se întâmplă cu cei doi copii ai lor

Despărțire neașteptată în showbizul de la noi! Și-au spus adio după 10 ani de relație și o căsnicie de vis. Robert Diaconeasa și Ana Novic s-au separat, decizia fiind luată de tânăra mămică. Au simțit nevoia să este timpul pentru o pauză, așa că au pus stop poveștii de iubire. Primele detalii despre ruptura cuplului de influenceri!

Robert Diaconeasa, zis și Daddy Cool, și Ana Novic și-au spus adio după 10 ani de iubire. Aceștia au împreună doi copii, Ilan (4 ani) și Ingrid (8 ani), pentru care fac orice, doar să le fie bine. Cea care a decis că este timpul pentru o pauză este chiar Ana. Tânăra mămică nu a mai simțit nevoia să continue relația cu Robert, așa că a vorbit deschis cu acesta și a pus punct.

Chiar și așa, spre surprinderea multora, cei doi încă funcționează ca o adevărată familie. Au grijă ca celor mici să nu le lipsească nimic și petrec foarte mult timp împreună, să nu ducă lipsa vreunuia dintre părinți. Copiii au înțeles că cei doi nu mai pot fi un cuplu, dar și că relația cu ei nu se va schimba niciodată.

Robert și Ana sunt acum cei mai buni prieteni, însă femeia a mărturisit, în fața tuturor, că nu mai simte iubire față de fostul ei partener. Nu știe dacă lucrurile se vor schimba în viitor și vor ajunge, din nou, un cuplu, însă momentan simte că este mai bine să fie singură.

„A fost foarte greu. El a suferit mai mult iar eu m-am simţit vinovată, pentru că eu am cerut asta (n.r. divorţul). Acum vreo doi trei ani înainte să ne separăm noi oricum începuserăm să ne acordăm mai puţin timp, să nu ne mai regăsim în căsnicie, aveam discuţii pe tema asta. Cumva, nu ne-am mai dat nici suficientă atenţie cât să reparăm din timp şi atunci iar atunci când ne-am separat a fost un şoc. Deşi devenisem destul de tensionaţi în orice discuţie. Şi dacă-i spuneam ceva basic se supăra repede.

Am avut foarte multe pe cap. Noi am avut o discuţie iniţială în care am zis – Hai să ne împărţim! Tu faci partea de copii şi eu partea asta de carieră şi proiecte. Pentru mine era normal şi aşteptam ca perioada asta să treacă, dar în momentul în care Ana a venit şi mi-a dat vestea a fost un şoc. Ea mi-a trimis un mesaj care suna într-un fel, iar eu i-am răspuns direct, în mesaj: Vrei să ne despărţim? Şi asta s-a întâmplat după aceea. Am fost foarte şocat pentru că eu, de felul meu, sunt foarte investit în tot ce fac, mai ales în relaţii… şi după 10 ani, îţi dai seama, construieşti chestii, ai doi copii… vine şocul mare şi zici – Stai puţin, ce se întâmplă cu viaţa mea? Cum le spun copiilor? Ce se întâmplă cu ei?”, au povestit cei doi părinți, în emisiunea lui Cătălin Măruță.

Ana Novic, despre motivele despărțirii

Foarte sinceră din fire, Ana a dezvăluit că nu s-a pus problema unei alte persoane, care să fi intervenit în relația lor amoroasă. Cei doi și-au spus adio de un an, s-au mutat în locuințe separate, însă continuă să fie o familie pentru cei mici. Lucrurile s-au oprit între ei, pentru că tânăra nu mai avea sentimente de iubire față de tatăl copiilor ei. Nu au depus încă actele de divorț, pentru că spune că există varianta să-și mai acorde o șansă, poate în viitor. Dacă vor ajunge la concluzia că nu mai vor să fie deloc împreună, atunci vor merge la notar și își vor încheia căsătoria și-n acte.

”Nu, nu-i despre altcineva aici. Nu este doar despre ce nu mi-a mai oferit el mie, ci și despre ce nu am putut să-i mai ofer eu lui. Noi suntem foarte diferiți, eu cred că trebuie să fiu eu bine mai întâi, apoi să fiu bine cu el, ca apoi să fim bine toți. Și atunci că ne separăm, poate avem nevoie de un timp de separare, poate să fie un an, pot fi doi ani, pot fi cinci. Habar n-am,”, a mai spus aceasta, în emisiunea de la Pro TV.